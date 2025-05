41 obywateli Gruzji zostało odesłanych samolotem z Radomia do Tbilisi. To osoby z wyrokami za najróżniejsze przestępstwa, w tym posiadanie narkotyków i organizowanie przemytu. To największy przymusowy powrót cudzoziemców drogą lotniczą w tym roku.

Polscy strażnicy graniczni - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock "Na pokładzie samolotu czarterowego z Radomia do Tbilisi znaleźli się cudzoziemcy, którzy stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego państwa. Wśród nich między innymi były osoby z wyrokami za posiadanie narkotyków lub środków odurzających, kradzieże, bójki i pobicia oraz pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom" - napisał na X Jacek Dobrzyński, rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dobrzyński podał, że środowy czarter 41 obywateli Gruzji, to największy w tym roku przymusowy powrót cudzoziemców drogą lotniczą. Operację powrotową straż graniczna przeprowadziła przy współpracy z unijną agencją Frontex. Rzecznik zaznaczył, że od początku roku Polskę przymusowo i dobrowolnie opuściło ponad 3 tys. cudzoziemców, w tym prawie 600 obywateli Gruzji. Zobacz również: Kto wygra wybory prezydenckie? Ekspert skomentuje ostatnie dni kampanii

Senatorowie za podwyżką zasiłku pogrzebowego. Co zrobi prezydent?

Jednogłośna decyzja Senatu ws. noweli specustawy powodziowej

Jak oddać ważny głos w wyborach prezydenckich?