"Już nie w trzy, a w pięć uczelni będziemy budować, mam nadzieję, silny i konkurencyjny ośrodek akademicki tutaj, na Pomorzu" – przyznaje w rozmowie z RMF FM prof. dr hab. Piotr Stepnowski, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Fahrenheita, rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Do Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita dołączyć mają - według deklaracji rektora Uniwersytetu Gdańskiego - Akademia Sztuk Pięknych oraz Akademia Muzyczna.

/ Uniwersytet Gdański / Materiały prasowe

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski zapowiada rewolucyjne zmiany w Trójmieście

Aktualnie Związek Fahrenheita tworzą trzy największe gdańskie uczelnie: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny.

Jesteśmy już po pozytywnej uchwale Zgromadzenia Związku Fahrenheita. Teraz każdy z senatów głosuje za przyjęciem obu członków. Jako pierwszy Uniwersytet Gdański - już tydzień temu - podjął jednomyślnie uchwałę. Dwie kolejne uczelnie w nadchodzącym czasie, myślę, że w podobnym duchu, zaakceptują te dwie znakomite propozycje - mówi RMF FM Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Zacieśniając współpracę w sposób naturalny uruchamiamy i wspólne programy badawcze, i wspólną dydaktykę. Przede wszystkim możliwość wymiany studentów pomiędzy uczelniami w ramach krótkich form kształcenia, bo one coraz bardziej dominują w tych nowych formatach edukacyjnych. To już nie tylko pełnowymiarowe wykłady trzydziestogodzinne, ale często króciutkie kursy, które będą dostępne oczywiście w portfolio wszystkich uczelni dla każdego studenta - podkreśla Piotr Stepnowski.

Jak zapowiada prof. Piotr Stepnowski, w przyszłym roku uruchomiony będzie pierwszy duży program międzyuczelniany grantów, które będą zamawiane na realizację projektów prowadzonych przez zespoły międzyuczelniane.

To ma zachęcić naszych uczonych do tego, żeby wspólnie występować przede wszystkim o środki europejskie na duże interdyscyplinarne granty, które będą realizowały zadania zmierzające do rozwiązywania konkretnych problemów tutaj - na Pomorzu. Wydaje się, że to jest świetny kierunek, który pokazuje użyteczność takich procesów konsolidacyjnych - zaznacza Piotr Stepnowski w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.

Co to oznacza dla studentów?

Dla studentów to oznacza przede wszystkim większą możliwość dostępności do pozostałych uczelni. Przykładem mogą być zintegrowane systemy biblioteczne, co oznacza, że studenci mogą korzystać ze wszystkich zasobów bibliotek Związku Fahrenheita.

W Federacji pewnie pójdziemy krok dalej i stworzymy jedną bibliotekę, gdzie będzie można wypożyczyć książkę czy inną pozycję wydawniczą w jednej bibliotece, oddać ją w drugim punkcie czy innym bibliotekomacie. Wiemy, że to są zmiany oczekiwane i z pewnością będą wspomagały naszych studentów w procesie edukacyjnym - zaznacza rektor UG.

Ważnym krokiem na drodze do dalszej integracji jest oczekiwane przyjęcie nowych przepisów przez rząd. Wierzymy, że uda się dość szybko doprowadzić do korzystnych dla nas przepisów i zawiązania federacji - mówi Stepnowski. Nowe regulacje mają umożliwić powstanie federacji uczelni, która pozwoli na jeszcze ściślejszą współpracę, przy zachowaniu autonomii poszczególnych szkół wyższych.

Z naszego punktu widzenia najważniejsza jest promocja międzynarodowa, czyli występowanie jako jedno w zestawieniach międzynarodowych, tak abyśmy faktycznie byli zauważeni w rankingu szanghajskim i innych ważnych rankingach światowych jako jedna uczelnia de facto. Natomiast z punktu widzenia organizacyjnego pozostawiamy Uniwersytet, Politechnikę, Instytut Medyczny, uczelnie artystyczne jako odrębne podmioty, ze swoimi wydziałami, ze swoimi kierunkami studiów - zaznacza przewodniczący związku.

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU) został powołany na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego w 2020 roku. Senaty trzech wiodących uczelni Pomorza podjęły stosowne uchwały oraz zaakceptowały treść statutu Związku, określającego zakres zadań, organy oraz sposób zarządzania tą nową organizacją.