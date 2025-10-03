Minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben Gwir ocenił, że zatrzymani podczas próby przełamania morskiej blokady Strefy Gazy aktywiści powinni trafić do więzienia, na oddziały przeznaczone dla terrorystów. Izraelskie władze przechwyciły w nocy ze środy na czwartek 42 statki Globalnej Flotylli Sumud (GSF) i zatrzymały około 470 osób, w tym obywateli Polski. Dotychczas Izrael stosował politykę szybkiej deportacji, jednak minister Ben Gwir wzywa do zmiany tego podejścia, argumentując, że deportowani aktywiści mogą wielokrotnie powracać.

Minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben Gwir/zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gwir domaga się więzienia dla uczestników flotylli próbujących przełamać blokadę Strefy Gazy.

Marynarka wojenna Izraela przechwyciła 42 statki Globalnej Flotylli Sumud i zatrzymała około 470 osób, w tym obywateli Polski.

Dotychczas stosowano procedurę szybkiej deportacji, o ile uczestnicy misji wyrazili na to zgodę.

Zatrzymani Polacy przebywają w zakładzie karnym w Ktzi'ot, mają możliwość kontaktu z konsulem.

Uczestnicy flotylli zatrzymani przez Izrael - co ich czeka?

Minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben Gwir opowiedział się za zdecydowanie surowszym traktowaniem osób zatrzymanych podczas prób przełamania blokady Strefy Gazy. Jego zdaniem aktywiści schwytani na morzu powinni zostać umieszczeni w izraelskich więzieniach na oddziałach przeznaczonych dla terrorystów, a nie - jak dotychczas - deportowani do krajów pochodzenia.

Premier Benjamin Netanjahu nie może ich znów deportować i tak w kółko, a oni będą ciągle wracać - powiedział Ben Gwir na nagraniu opublikowanym na platformie X.

Przechwycenie Globalnej Flotylli Sumud przez izraelską marynarkę

Izraelska marynarka wojenna przechwyciła 42 statki Globalnej Flotylli Sumud na wodach międzynarodowych, zatrzymując w ten sposób około 470 osób. Wśród nich znalazło się troje obywateli Polski oraz jedna osoba ubiegająca się o polskie obywatelstwo. Według informacji przekazanych przez wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego, polscy uczestnicy przebywają obecnie w zakładzie karnym w Ktzi'ot na południu Izraela, gdzie mają możliwość kontaktu z polskim konsulem.

Dotychczasowa praktyka przewidywała szybkie deportowanie zatrzymanych aktywistów, o ile wyrażą oni na to zgodę.

Jeżeli zatrzymane osoby zgodzą się dobrowolnie poddać deportacji, to będą mogły opuścić kraj. [...] Natomiast jeśli nie zgodzą się dobrowolnie poddać deportacji, to po upływie 72 godzin staną przed sądem i wtedy sprawa jest trudniejsza - wyjaśnił Bartoszewski.

Izraelskie MSZ potwierdziło, że wobec uczestników GSF zastosowana zostanie dotychczasowa procedura. Tymczasem Ben Gwir wzywa do uznania aktywistów za terrorystów i osadzenia ich w więzieniach na oddziałach o zaostrzonym rygorze.

Kryzys humanitarny w Strefie Gazy

Globalna Flotylla Sumud deklaruje, że jej misją było przełamanie izraelskiej blokady morskiej Strefy Gazy i dostarczenie na to terytorium pomocy humanitarnej. Na obszarze tym od blisko dwóch lat trwa konflikt zbrojny, w wyniku którego pogłębia się kryzys humanitarny, a mieszkańcy Strefy Gazy zmagają się z głodem.

Izrael argumentuje, że blokada morska, wprowadzona w 2007 roku po przejęciu władzy w Strefie przez Hamas, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Legalność blokady jest jednak kwestionowana przez część społeczności międzynarodowej, a organizacje pozarządowe regularnie organizują konwoje morskie próbujące ją przełamać.