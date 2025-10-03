Minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben Gwir ocenił, że zatrzymani podczas próby przełamania morskiej blokady Strefy Gazy aktywiści powinni trafić do więzienia, na oddziały przeznaczone dla terrorystów. Izraelskie władze przechwyciły w nocy ze środy na czwartek 42 statki Globalnej Flotylli Sumud (GSF) i zatrzymały około 470 osób, w tym obywateli Polski. Dotychczas Izrael stosował politykę szybkiej deportacji, jednak minister Ben Gwir wzywa do zmiany tego podejścia, argumentując, że deportowani aktywiści mogą wielokrotnie powracać.
- Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gwir domaga się więzienia dla uczestników flotylli próbujących przełamać blokadę Strefy Gazy.
- Marynarka wojenna Izraela przechwyciła 42 statki Globalnej Flotylli Sumud i zatrzymała około 470 osób, w tym obywateli Polski.
- Dotychczas stosowano procedurę szybkiej deportacji, o ile uczestnicy misji wyrazili na to zgodę.
- Zatrzymani Polacy przebywają w zakładzie karnym w Ktzi'ot, mają możliwość kontaktu z konsulem.
Minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben Gwir opowiedział się za zdecydowanie surowszym traktowaniem osób zatrzymanych podczas prób przełamania blokady Strefy Gazy. Jego zdaniem aktywiści schwytani na morzu powinni zostać umieszczeni w izraelskich więzieniach na oddziałach przeznaczonych dla terrorystów, a nie - jak dotychczas - deportowani do krajów pochodzenia.
Premier Benjamin Netanjahu nie może ich znów deportować i tak w kółko, a oni będą ciągle wracać - powiedział Ben Gwir na nagraniu opublikowanym na platformie X.
Izraelska marynarka wojenna przechwyciła 42 statki Globalnej Flotylli Sumud na wodach międzynarodowych, zatrzymując w ten sposób około 470 osób. Wśród nich znalazło się troje obywateli Polski oraz jedna osoba ubiegająca się o polskie obywatelstwo. Według informacji przekazanych przez wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego, polscy uczestnicy przebywają obecnie w zakładzie karnym w Ktzi'ot na południu Izraela, gdzie mają możliwość kontaktu z polskim konsulem.
Dotychczasowa praktyka przewidywała szybkie deportowanie zatrzymanych aktywistów, o ile wyrażą oni na to zgodę.
Jeżeli zatrzymane osoby zgodzą się dobrowolnie poddać deportacji, to będą mogły opuścić kraj. [...] Natomiast jeśli nie zgodzą się dobrowolnie poddać deportacji, to po upływie 72 godzin staną przed sądem i wtedy sprawa jest trudniejsza - wyjaśnił Bartoszewski.
Izraelskie MSZ potwierdziło, że wobec uczestników GSF zastosowana zostanie dotychczasowa procedura. Tymczasem Ben Gwir wzywa do uznania aktywistów za terrorystów i osadzenia ich w więzieniach na oddziałach o zaostrzonym rygorze.
Globalna Flotylla Sumud deklaruje, że jej misją było przełamanie izraelskiej blokady morskiej Strefy Gazy i dostarczenie na to terytorium pomocy humanitarnej. Na obszarze tym od blisko dwóch lat trwa konflikt zbrojny, w wyniku którego pogłębia się kryzys humanitarny, a mieszkańcy Strefy Gazy zmagają się z głodem.
Izrael argumentuje, że blokada morska, wprowadzona w 2007 roku po przejęciu władzy w Strefie przez Hamas, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Legalność blokady jest jednak kwestionowana przez część społeczności międzynarodowej, a organizacje pozarządowe regularnie organizują konwoje morskie próbujące ją przełamać.