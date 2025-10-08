​Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło przetarg na pierwszy etap budowy nowego oddziału na Westerplatte. Prace mają ruszyć na początku 2026 roku i obejmą teren o powierzchni 11,5 hektara, między ulicą Sucharskiego a promenadą nadmorską.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło przetarg na pierwszy etap budowy nowego oddziału na Westerplatte / Piotr Hukało / East News

Jak zapowiada dyrektor muzeum prof. Rafał Wnuk, inwestycja ma przywrócić historyczny, nawiązujący do okresu międzywojennego, wygląd półwyspu i zmienić sposób zwiedzania tego miejsca. Powstaną nowe ścieżki edukacyjne, a zwiedzający będą mogli lepiej poznać wydarzenia z września 1939 roku.

W ramach projektu odtworzone zostaną historyczne ścieżki i obiekty Wojskowej Składnicy Tranzytowej, w tym budynek zawiadowcy stacji i sześć schronów amunicyjnych. Część z nich przejdzie konserwację, a relikty zostaną odpowiednio wyeksponowane. Planowane jest także uwidocznienie dawnego przebiegu torowiska.

Prace będą prowadzone pod nadzorem archeologów, którzy nadal poszukują artefaktów i szczątków trzech polskich żołnierzy poległych w 1939 roku, w tym legionisty Mieczysława Krzaka. Nowy budynek muzeum z wystawą stałą ma podkreślić znaczenie Westerplatte jako miejsca wybuchu II wojny światowej.

W kwietniu na Westerplatte otwarto już Centrum Obsługi Zwiedzających oraz nową wystawę archeologiczną.

Drugi etap inwestycji przewiduje budowę głównego gmachu muzeum z nowoczesną ekspozycją. Dwukondygnacyjny obiekt, w całości posadowiony poniżej poziomu terenu, umożliwi zachowanie historycznego ukształtowania półwyspu. Zielony dach budynku stanie się częścią naturalnego krajobrazu Westerplatte i pozwoli, by w tym miejscu - jak dotychczas - mogły odbywać się uroczystości państwowe.

Zakończenie całości prac i otwarcie obiektu dla zwiedzających planowane jest na koniec 2030 roku.

Westerplatte po zakończeniu walk / CAF-reprodukcja / PAP