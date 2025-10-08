Nie tylko napoje słodzone cukrem, ale również ich "dietetyczne" odpowiedniki ze sztucznymi słodzikami, mogą znacząco zwiększać ryzyko rozwoju stłuszczeniowej choroby wątroby - ostrzegają naukowcy. Wyniki najnowszych badań wskazują, że już jedna puszka dziennie może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia.

/ Shutterstock

Słodzone napoje a ryzyko chorób wątroby

Najnowsze badania zaprezentowane podczas kongresu UEG Week 2025 wykazały, że regularne spożywanie zarówno napojów słodzonych cukrem, jak i sztucznymi słodzikami, wiąże się z wyraźnie wyższym ryzykiem rozwoju stłuszczeniowej choroby wątroby związanej z zaburzeniami metabolicznymi (MASLD). Naukowcy przez ponad dekadę obserwowali niemal 124 tysiące uczestników brytyjskiego projektu UK Biobank, którzy na początku badania nie mieli żadnych problemów z wątrobą.

Analiza wykazała, że osoby pijące codziennie więcej niż jedną szklankę któregokolwiek z tych napojów miały nawet o połowę wyższe ryzyko wystąpienia stłuszczenia wątroby. Co istotne, w przypadku napojów ze sztucznymi słodzikami odnotowano również większe ryzyko zgonu z powodu chorób wątroby.

Dietetyczne napoje nie są bezpieczną alternatywą

Od lat przestrzega się przed spożywaniem słodkich napojów, jednak ich "dietetyczne" wersje często uchodzą za zdrowszą alternatywę. Najnowsze badania podważają ten pogląd. Już jedna puszka dziennie może zwiększać ryzyko problemów z wątrobą - ostrzegają naukowcy.

MASLD, czyli stłuszczeniowa choroba wątroby związana z zaburzeniami metabolicznymi, to schorzenie polegające na odkładaniu tłuszczu w wątrobie. Może prowadzić do zapalenia, bólu, zmęczenia i utraty apetytu. Choroba ta dotyka już ponad 30 procent światowej populacji i staje się coraz częstszą przyczyną zgonów.

Różne mechanizmy, ten sam efekt

Badacze wskazują, że mechanizmy prowadzące do uszkodzenia wątroby różnią się w zależności od rodzaju napoju. Napoje z cukrem powodują gwałtowny wzrost poziomu glukozy i insuliny, sprzyjają tyciu i zwiększają stężenie kwasu moczowego, co prowadzi do gromadzenia tłuszczu w wątrobie.

Z kolei napoje ze sztucznymi słodzikami mogą zaburzać mikroflorę jelitową, osłabiać odczuwanie sytości, pobudzać apetyt na słodkie produkty i wpływać na gospodarkę hormonalną.

Woda najlepszym wyborem

Eksperci podkreślają, że najbezpieczniejszym wyborem dla zdrowia wątroby jest ograniczenie wszelkich słodzonych napojów - zarówno tych z cukrem, jak i ze słodzikami - i zastąpienie ich wodą. Osoby, które wybierały wodę zamiast słodzonych napojów, miały zauważalnie niższe ryzyko rozwoju choroby - nawet o kilkanaście procent.

Naukowcy zapowiadają dalsze badania, które mają wyjaśnić, jak dokładnie cukier i jego zamienniki wpływają na mikrobiom jelitowy i w jaki sposób przyczyniają się do rozwoju chorób wątroby.