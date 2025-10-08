Prawie 600 nowych studentów rozpoczęło naukę w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. To jedyna uczelnia w Polsce, która kształci przyszłych pilotów wojskowych. W tym roku Szkoła Orląt świętuje setną rocznicę swojego istnienia.

Inauguracja roku akademickiego 2025/2026 w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie / Wojtek Jargiło / PAP

W Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie rozpoczął się nowy rok akademicki. Do grona studentów dołączyło niemal 600 osób, które podjęły naukę zarówno na studiach wojskowych, jak i cywilnych. To właśnie tutaj, w sercu Lubelszczyzny, od dekad kształtowane są elity polskiego lotnictwa wojskowego. Akademia, znana szerzej jako Szkoła Orląt, to miejsce wyjątkowe na mapie polskich uczelni - jedyne, które przygotowuje kandydatów na pilotów wojskowych.

Obecnie na pięciu kierunkach studiów oraz sześciu specjalnościach studiów podyplomowych kształci się niemal 2,5 tysiąca studentów. Dęblińska uczelnia prowadzi też szkolenia i kursy doskonalące dla żołnierzy, realizując w ubiegłym roku akademickim aż 251 edycji szkoleń dla prawie 3 tysięcy słuchaczy.

W cieniu wojny - jeszcze większa motywacja

W swoim wystąpieniu rektor Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. Krzysztof Cur odniósł się także do aktualnej sytuacji geopolitycznej.

Wojna za naszą wschodnią granicą powoduje, że jesteśmy bardziej zmotywowani do nieustającego rozwoju i doskonalenia. Każdego dnia z pełnym zaangażowaniem budujemy przyszłość polskiego lotnictwa, dostosowując swój potencjał do aktualnych i przyszłych wymagań - zapewnił gen. bryg. Krzysztof Cur.

Podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego odczytano list prezydenta Karola Nawrockiego, w którym zwrócił uwagę, że Wojsko Polskie kształtowało się w oparciu o wartości takie jak honor, odwaga, wierność i ofiarność.

"W czasach, gdy zagrożenia dla bezpieczeństwa ojczyzny na nowo stają się realne, a zmiany zachodzące w otoczeniu Polski są nie tylko szybkie, ale tez nieprzewidywalne, siła i pozycja kraju zależy w ogromnym stopniu od potencjału armii. Ten z kolei zawsze był i jest pochodną nie tylko nowoczesnego uzbrojenia i sprawnie funkcjonujących systemów, lecz także, a może przede wszystkim, gruntownie wykształconych, przygotowanych i kreatywnych kadr" - napisał prezydent.

Także wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślił w swoim liście, że "dęblińska Szkoła Orląt to serce lotniczego świata w Polsce". Przypomniał, że uczelnia jest nie tylko strategicznym ośrodkiem wojskowym, ale też ważnym partnerem edukacyjnym, gospodarczym i społecznym w regionie.

Zwracając się do studentów, szef MON napisał: "Niech wasza służba będzie mądra, odważna i odpowiedzialna. Niech będzie wyrazem miłości do ojczyzny - tej, która potrzebuje waszego talentu, siły i determinacji".

Stulecie Szkoły Orląt - historia i współczesność

Rok akademicki 2025/2026 jest wyjątkowy dla Szkoły Orląt - uczelnia świętuje setną rocznicę swojego powstania. Jej historia rozpoczęła się w Grudziądzu w 1925 roku, gdzie utworzono Oficerską Szkołę Lotnictwa. W 1927 roku placówkę przeniesiono do Dęblina, gdzie już w 1928 roku odbyła się pierwsza promocja oficerska. Wśród jej absolwentów byli późniejsi bohaterowie polskiego lotnictwa - dowódcy dywizjonów w Wielkiej Brytanii Walerian Jasionowski i Stefan Łaszkiewicz, a także twórca i dowódca słynnego Dywizjonu 303, Zdzisław Krasnodębski.

Dziś Lotnicza Akademia Wojskowa dysponuje nowoczesną flotą 39 statków powietrznych - samolotów i śmigłowców, a podchorążowie szkolą się zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, m.in. w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego stacjonującej w Dęblinie.