RMF24

Chciał zrobić wrażenie na swojej dziewczynie, ale zamiast romantycznego gestu 18-letni mieszkaniec Gdańska trafił w ręce policji. Po włamaniu do automatów z pluszakami i kradzieży prawie 40 zabawek, młodemu mężczyźnie grozi teraz nawet 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w rejonie Śródmieścia Gdańska. Operator miejskiego monitoringu zauważył młodego mężczyznę, który włamał się do automatu z zabawkami i zaczął wyjmować z niego pluszowe maskotki. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji.

Policyjny pościg zakończony zatrzymaniem

Na widok nadjeżdżającego radiowozu 18-latek rzucił się do ucieczki. Policjanci rozpoczęli pościg, który szybko zakończył się zatrzymaniem sprawcy. Jak ustalili funkcjonariusze, młody mężczyzna przewrócił automat, wybił w nim szybę i ukradł łącznie 37 małych pluszaków. To jednak nie był koniec – włamał się także do kolejnego automatu, z którego zabrał dużego misia.

Fot. Pomorska policja / Policja

Łączna wartość strat spowodowanych przez 18-latka została oszacowana na blisko 8 tysięcy złotych. Podczas rozmowy z policjantami młody Gdańszczanin przyznał, że motywacją do popełnienia przestępstwa była chęć zdobycia pluszaków dla swojej dziewczyny.

Mężczyzna został przewieziony do komisariatu, gdzie usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.