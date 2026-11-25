Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w rejonie Śródmieścia Gdańska. Operator miejskiego monitoringu zauważył młodego mężczyznę, który włamał się do automatu z zabawkami i zaczął wyjmować z niego pluszowe maskotki. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji.
Policyjny pościg zakończony zatrzymaniem
Na widok nadjeżdżającego radiowozu 18-latek rzucił się do ucieczki. Policjanci rozpoczęli pościg, który szybko zakończył się zatrzymaniem sprawcy. Jak ustalili funkcjonariusze, młody mężczyzna przewrócił automat, wybił w nim szybę i ukradł łącznie 37 małych pluszaków. To jednak nie był koniec – włamał się także do kolejnego automatu, z którego zabrał dużego misia.
Łączna wartość strat spowodowanych przez 18-latka została oszacowana na blisko 8 tysięcy złotych. Podczas rozmowy z policjantami młody Gdańszczanin przyznał, że motywacją do popełnienia przestępstwa była chęć zdobycia pluszaków dla swojej dziewczyny.
Mężczyzna został przewieziony do komisariatu, gdzie usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.