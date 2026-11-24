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Sąd Rejonowy w Bytomiu wydał we wtorek wyrok w sprawie dwóch patostreamerów, którzy podczas internetowych transmisji znęcali się nad młodymi kobietami. Bartłomiej K. i Marcin F. usłyszeli surowe kary więzienia, wyższe niż domagała się prokuratura.

We wtorek Sąd Rejonowy w Bytomiu ogłosił wyrok w sprawie dwóch mężczyzn oskarżonych o znęcanie się nad młodymi kobietami podczas transmisji internetowych.

Bartłomiej K. i Marcin F. zostali skazani na trzy lata i trzy miesiące więzienia.

Przestępstwa podczas transmisji na żywo

Oskarżeni odpowiadali przed sądem między innymi za znęcanie się nad kobietami, rozpowszechnianie nagiego wizerunku, przestępstwa seksualne oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu.

Sąd uznał ich winę i wymierzył kary surowsze niż te, których domagała się prokuratura. Prokurator wnioskował o dwa i pół roku więzienia dla Bartłomieja K. oraz trzy lata dla Marcina F.

Dodatkowe środki karne

Sąd nie ograniczył się jedynie do kar więzienia. Obaj skazani zostali zobowiązani do wypłacenia nawiązek pokrzywdzonym kobietom. Dodatkowo otrzymali zakaz zbliżania się do ofiar i kontaktowania się z nimi.

Wyrok sądu w Bytomiu nie jest prawomocny. Na ogłoszenie orzeczenia do sądu stawił się jeden z oskarżonych – Marcin F. Proces rozpoczął się w maju 2025 roku. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, oskarżeni nie zdecydowali się na dobrowolne poddanie się karze i nie przyznali się do winy.