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„Zamknijcie okna i ograniczcie wychodzenie z domów” – apelują władze Gdańska do mieszkańców Nowego Portu, Stogów, Górek Zachodnich i Krakowca. To dzielnice sąsiadujące z portem, gdzie od sobotniego wieczoru trwa gaszenie hałdy złomu. W poniedziałek rano do mieszkańców Gdańska rozesłano alert RCB.

„Trwa akcja gaszenia złomu na terenie portu Gdańsk. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz, zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji” – taki alert RCB trafił o poranku do mieszkańców Gdańska.

W sobotę wieczorem na terenie Portu Gdańsk zapaliły się hałdy złomu. Ogień szybko się rozprzestrzenił, a gęsty dym objął spory obszar. Straż pożarna prowadzi akcję gaśniczą, jednak – jak informują służby – jest ona skomplikowana i może potrwać wiele godzin.

Strażacy i pracownicy portu nadal przerzucają ogromne ilości złomu. Maszyny podnoszą kolejne fragmenty hałdy, a strażacy polewają je wodą, żeby dotrzeć do zarzewi – relacjonował w niedzielę wieczorem reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.

Akcja w Porcie Gdańsk (fot. Marcin Gadomski) / PAP

W związku ze zwiększającym się zadymieniem w niedzielę wieczorem miasto zaleciło mieszkańcom dzielnic: Nowy Port, Stogi, Górki Zachodnie i Krakowiec „zamknięcie okien w mieszkaniach i domach i ograniczenie przebywania na zewnątrz”. Powiadomienia w tej sprawie zostały rozesłane SMS-ami i poprzez aplikację BLISKO. Miasto zaznacza jednak, że to działanie prewencyjne.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk na bieżąco informował o sytuacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Według Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego nie ma zagrożenia rozprzestrzenienia się pożaru poza złomowisko.