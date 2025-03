Turyści zapłacą więcej za parkowanie w Sopocie. Dla mieszkańców przygotowano zniżki. Perła Bałtyku pracuje właśnie nad nową uchwałą parkingową. Projekt znajdzie się w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta.

/ Shutterstock

Pierwsza godzina dla turystów i przyjezdnych teraz kosztuje 5,20 zł - jeżeli zmiany wejdą w życie kosztować będzie 6,90zł. Druga wzrośnie do 8,20 zł - a dziś to dwa złote mniej. Trzecia godzina to będzie blisko 10 zł.

Bardzo drogo, ale z drugiej strony bardzo dobrze, bo ograniczą może te samochody, które wszędzie tu stoją. Tutaj w wakacje jest armagedon - mówi pani, która dojeżdża do Sopotu do pracy.

Urzędnicy zaznaczają, że na zmianach mają skorzystać mieszkańcy - dla nich pierwsza godzina kosztować będzie 2 zł. Tę "pierwszą godzinę" będą mogli wykorzystać dwa razy dziennie.

Jest wiele takich sytuacji, kiedy mieszkańcy jadą gdzieś do sklepu czy apteki na przykład i nie mogą postawić samochodu, bo miejsce jest zajęte. Chcielibyśmy wymusić, zwiększyć nieco rotację samochodów - mówi RMF FM Marek Niziołek z Urzędu Miasta Sopotu.

Parkowanie w Sopocie jest płatne od 9 do 22. To pierwsza zmiana cen od 2023 roku.

Czekamy na rozwiązania ustawowe, które umożliwią w Sopocie pobieranie opłat za parkowanie również w weekendy. Tymczasem, w ramach obowiązujących przepisów, szukamy rozwiązań na poprawę dostępności miejsc parkingowych dla mieszkańców, a także dla osób z niepełnosprawnościami. Chcemy też zwiększyć rotację aut na miejscach do parkowania. Nowe stawki pozwolą nam zaproponować korzystniejsze warunki i stawki dla mieszkańców - mówi Michał Banacki, wiceprezydent Sopotu.

Wiceprezydent zapowiedział także szerokie konsultacje z mieszkańcami dotyczące parkowania i funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Sopocie

Przygotowujemy się do przeprowadzenia konsultacji społecznych, być może w formie Panelu Obywatelskiego, który pozwoli szerzej spojrzeć na problem parkowania w Sopocie - dodał wiceprezydent Banacki.

Mieszkańcy zapłacą mniej za abonament

Mieszkańcy Strefy Płatnego Parkowania mniej zapłacą za abonament "M". Obecnie kosztuje on 115 zł za 30 dni na jeden pojazd. Po zmianach będzie to 100 zł za każdy pojazd, bez limitu pojazdów. Nie zmieni się natomiast stawka opłaty zryczałtowanej - nadal będzie to 10 zł za 30 dni.

O połowę tańszy będzie abonament "N" na pojazdy osób z niepełnosprawnościami - jego nowa proponowana w projekcie cena to 5 zł za 30 dni.

Więcej trzeba będzie zapłacić za abonament ogólnodostępny (typu "O" z możliwością parkowania na terenie całej strefy), który po wprowadzeniu zmian będzie kosztować nie 350 a 500 zł za 30 dni.

Wyższe będą tzw. opłaty dodatkowe, czyli kary za nieuiszczenie opłaty za parkowanie. Opłata dodatkowa wyniesie 300 zł, przy czym w przypadku opłacenia w terminie do 7 dni, będzie ona wynosić 200 zł,

Proponowana uchwała zmienia także obszar SPP.

Dwie obecne podstrefy sezonowe, czyli A1 (ul. Winieckiego za halą) płatna od 1.06 do 15.09. w godzinach 9.00-22.00 oraz C1 (Opera Leśna - Moniuszki i ul. 23 Marca do Armii Krajowej) płatna od 15.04 do 15.10 całodobowo, podczas wydarzeń w Operze Leśnej, zostaną włączone do stref (odpowiednio) A i C, w których opłaty obowiązują przez cały rok, w godz. 9.00-22.00.