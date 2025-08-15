Osiem osób zostało rannych w wypadku dwóch samochodów osobowych w pobliżu miejscowości Sporysz w powiecie człuchowskim (Pomorskie). Trwa akcja ratunkowa. Droga krajowa nr 25 jest zablokowana w obu kierunkach.

Osiem osób zostało rannych w wypadku na DK25 / Shutterstock





Informację o wypadku na DK25 w pobliżu miejscowości Sporysz w powiecie człuchowskim na Pomorzu służby otrzymały przed godz. 9:00.

Jak podał dyżurny Punktu Informacji Drogowej Wojciech Buczek, zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

Rannych zostało osiem osób.

Trwa akcja ratunkowa. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce LPR.

Droga krajowa nr 25 zablokowana jest w obu kierunkach na odcinku Człuchów - Babi Dół.

W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Tworzą się ogromne korki.

