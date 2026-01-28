Od dziś w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku można oglądać pistolet, który należał do majora Henryka Sucharskiego. To on we wrześniu 1939 r. dowodził obroną Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.

Pistolet majora Sucharskiego / Fot. Michalina Kurdelska/MIIWŚ w Gdańsku / Materiały prasowe

W życiu muzealników zdarzają się cuda. Przekazanie do naszych zbiorów, 80 lat po śmierci mjr. Sucharskiego, jego pistoletu jeszcze niedawno było trudne do wyobrażenia - ocenił dyrektor muzeum - prof. Rafał Wnuk.

Eksponat podarował gdańskiej instytucji gen. Henryk Dziewiątka. Jest to pistolet FN 1910 kalibru 7,65 mm, produkcji belgijskiej.



Do końca marca pistolet będzie prezentowany w budynku Muzeum II Wojny Światowej, w gablocie na poziomie minus 3. W przyszłości stanie się częścią wystawy stałej w powstającej siedzibie Muzeum Westerplatte - oddziale Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Mjr Henryk Sucharski (1898-1946) był dowódcą Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte i dowodził jej obroną w pierwszych dniach II wojny światowej.



Po wyzwoleniu z niemieckiej niewoli od 25 stycznia 1946 r. służył w 2. Korpusie Polskim we Włoszech. Ze względu na zły stan zdrowia od 19 sierpnia 1946 r. przebywał w wojskowym szpitalu nr 92 w Neapolu.

Major chciał, by jego broń wróciła do ojczyzny

Pod koniec sierpnia 1946 r. Sucharski spotkał się z kapelanem wojskowym ks. Janem Mertą (1912-2022), który udzielił mu sakramentu spowiedzi. Podczas pożegnania Sucharski podarował duchownemu pistolet używany przez siebie w latach 1945-1946. Chciał, aby jego prywatna broń powróciła do Polski.

mjr Henryk Sucharski w czasie służby w 2. Korpusie, Włochy 1946 r. / Zbiory Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni / Materiały prasowe



30 sierpnia 1946 r. mjr Sucharski zmarł. Został pochowany na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Casamassima. Ceremonię pogrzebową odprawił ks. Merta. Po powrocie do kraju duchowny stał się jednym z inicjatorów ekshumacji oraz przeniesienia do Polski prochów Henryka Sucharskiego.



W kolejnych latach ks. Merta mieszkał i posługiwał w Przemyślu. Pistolet otrzymany od majora uznawał za najcenniejszą pamiątkę. W 1998 r., podczas mszy z okazji 55-lecia swoich święceń kapłańskich, przekazał go płk. Henrykowi Dziewiątce, ówczesnemu dowódcy 14. Brygady Pancernej Ziemi Przemyskiej.