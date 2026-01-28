Remont poznańskiego akademika "Jowita" ruszy jeszcze w tej kadencji rządu – obiecał w rozmowie z Polsat News minister nauki Marcin Kulasek. Według szacunków pieniądze potrzebne na ten cel to ok. 100 mln złotych.

Okupacja akademika "Jowita" na zdj. z grudnia 2023 r. / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Remont "Jowity" obiecał w 2023 r. ówczesny minister nauki Dariusz Wieczorek. Wcześniej planowano sprzedaż budynku i budowę nowego akademika na kampusie Morasko. Te plany spotkały się z protestami studentów i pracowników.

Według wyliczeń z 2023 r. odtworzony dom studencki miał kosztować ok. 100 mln zł. Po dwóch latach uczelnia ma przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs urbanistyczno-architektoniczny na projekt akademika. Nie ma jednak środków na kontynuację prac.

Od 1 stycznia uczelnie publiczne mogą ubiegać się o dofinansowanie Funduszu Dopłat BGK na pokrycie części kosztów przedsięwzięć związanych z domami studenckimi. Na ten cel w 2026 r. przeznaczono 400 mln zł. Żeby otrzymać dofinansowanie, muszą dysponować 20-procentowym wkładem własnym, którego UAM nie jest w stanie pokryć.

Myśmy przeznaczyli już 3,5 mln zł na przygotowanie dokumentacji, która pozwoli wyremontować ten akademik - podkreślał w Polsat News minister nauki Marcin Kulasek. Pieniądze się znajdą. Myślę, że wspólnie z Uniwersytetem Adama Mickiewicza sobie poradzimy z tym wkładem - zapewnił. Dodał, że remont akademika na pewno ruszy jeszcze w tej kadencji rządu.

