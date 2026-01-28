Kiedy rusza nabór wniosków o 800 plus w 2026 roku? Jakie dane trzeba przygotować i gdzie złożyć formularz, żeby nie stracić wypłat? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym kompletnym przewodniku dla rodziców.

Początek składania wniosków o 800 plus: Jak i kiedy złożyć wniosek w 2026 roku?

Program 800 plus to świadczenie finansowe wspierające rodziny wychowujące dzieci w wieku szkolnym. Rok 2026 przynosi kilka istotnych zmian w harmonogramie i sposobie składania wniosków - najważniejszą jest wyłącznie elektroniczna forma wniosków, bez możliwości składania dokumentów papierowych w placówkach ZUS.

Nabór wniosków na 2026 rok rozpoczyna się 1 lutego 2026. Od tej daty rodzice mogą składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną. Brak wniosku w terminie może opóźnić pierwszą wypłatę - pamiętaj, że ciągłość świadczenia gwarantuje tylko terminowe złożenie dokumentów.

Harmonogram 800 plus - kluczowe daty, których nie możesz przegapić

Aby otrzymać świadczenie bez przerwy, należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2026 roku. W przypadku wniosków złożonych później wypłata zostanie przyznana dopiero od miesiąca złożenia wniosku.

Data złożenia wniosku Przewidywana data pierwszej wypłaty

1 lutego - 30 kwietnia 2026 Czerwiec 2026

1 maja - 30 czerwca 2026 Lipiec 2026

1 lipca - 31 sierpnia 2026 Wrzesień 2026

Metody składania 800 plus - Gdzie najszybciej wypełnić formularz?

Świadczenie 800 plus w 2026 roku jest dostępne tylko elektronicznie. Oto legalne i oficjalne sposoby składania wniosków:

Platforma PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) umożliwia szybkie i bezpieczne złożenie wniosku.

(Platforma Usług Elektronicznych ZUS) umożliwia szybkie i bezpieczne złożenie wniosku. Aplikacja mZUS na smartfony - pozwala wypełnić formularz bez wychodzenia z domu. Po zalogowaniu konieczne będzie przygotowanie numerów PESEL dzieci, numeru konta bankowego oraz danych z orzeczeń, jeśli dotyczy.

Uwaga: Niektóre błędy w numerze PESEL lub danych konta bankowego mogą skutkować odrzuceniem wniosku. Zawsze sprawdzaj dane przed zatwierdzeniem.

Bankowość elektroniczna - lista wspieranych banków

Niektóre banki umożliwiają wysłanie wniosku 800 plus bezpośrednio z poziomu bankowości internetowej. Warto sprawdzić aktualną listę w swoim banku - najczęściej obsługiwane są: PKO BP, mBank, Santander, ING, Pekao SA.

Portal Emp@tia - alternatywa dla administracji publicznej

Portal Emp@tia to dodatkowe narzędzie, gdzie można złożyć wniosek i śledzić status przyznania świadczenia, szczególnie jeśli rodzic korzysta z różnych programów społecznych.

Instrukcja krok po kroku: Jak poprawnie wypełnić wniosek?

Zaloguj się do PUE ZUS, aplikacji mZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Wybierz opcję "Wniosek o 800 plus na 2026 rok".

Wprowadź dane rodzica i dzieci: PESEL każdego dziecka, dane kontaktowe i adres zamieszkania

Wpisz numer konta bankowego, na które mają trafić środki.

Dodaj dane dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności, jeśli dotyczy.

Sprawdź wprowadzone dane - dokładnie!

Zatwierdź wniosek i pobierz potwierdzenie złożenia wniosku.

Potrzebne przed złożeniem wniosku:

Numer PESEL dzieci

Numer konta bankowego

Dane z orzeczeń (jeśli dotyczy)

Dane kontaktowe rodzica

Aktualny adres zamieszkania

Najczęstsze pytania (FAQ) dotyczące naboru 800 plus

Czy mogę złożyć wniosek papierowo?

Nie. Od 2026 roku wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną.

Co jeśli spóźnię się ze złożeniem wniosku?

Wypłata świadczenia zostanie uruchomiona dopiero od miesiąca złożenia wniosku.

Czy muszę mieć profil zaufany lub e-dowód?

Tak, do logowania na PUE ZUS lub portalu Emp@tia wymagany jest profil zaufany, e-dowód lub login bankowy.

Czy mogę złożyć wniosek z poziomu telefonu?

Tak, aplikacja mZUS umożliwia pełne wypełnienie wniosku mobilnie.

Co zrobić, jeśli pojawi się błąd numeru PESEL dziecka?

Popraw dane w panelu wniosku przed zatwierdzeniem. W przypadku już złożonego wniosku należy skontaktować się z infolinią ZUS.

800 plus dla obcokrajowców. Jakie dokumenty dołączyć?

Obcokrajowcy powinni przygotować: