Mieszkańcy części Wejherowa, którzy w ostatnich dniach pozbawieni byli wody pitnej, mogą z niej warunkowo korzystać do celów spożywczych. Tym warunkiem jest wcześniejsze przegotowanie wody. Taką decyzję wydał dziś Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wejherowie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kłopoty z dostępem do wody od ponad tygodnia miało około 5 tysięcy mieszkańców Wejherowa. Wody nie można było ani spożywać ani używać jej do celów gospodarczych. To przez wykrycie w sieci wodociągowej bakterii Escherichia coli. Chodzi o obszar ulic: Nanickiej, Przemysłowej, I Brygady Pancernej WP oraz Tartacznej.

Dziś sanepid zezwolił na warunkowe korzystanie z wody. Jak czytamy w piśmie podpisanym przez Zdzisława Westę, pełniącego obowiązki dyrektora Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie, woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga również woda używana do mycia zębów i naczyń, warzyw i owoców czy kąpieli noworodków i niemowląt.

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie - bez gwałtowanego schładzania - pozostawić do ostudzenia - zwraca uwagę Zdzisław Westa. Dodaje, że woda nieprzegotowana może być stosowana jedynie do higieny osobistej, prania ubrań czy sprzątania.

Od momentu wykrycia skażenia trwa dezynfekcja i płukanie sieci. Jak informuje sanepid, do wody czasowo dodawany jest podchloryn sodu. To środek dezynfekcyjny. Westa dodaje również, że trwające prace mają na celu przywrócenie właściwej jakości wody.

Aktualnie trudno przewidzieć kiedy sytuacji wróci do normy sprzed pojawienia się w sieci wodociągowej groźnych bakterii.