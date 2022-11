"1989" - rapowany musical o upadku PRL i bohaterach Okrągłego Stołu do końca roku grany będzie na deskach Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku oraz Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. Uroczystą prapremierę miał 19 listopada w Gdańsku.

Aktorzy grający w musicalu "1989" / materiały prasowe GTS /

"1989" to spektakl w reżyserii Katarzyny Szyngiery, formą nawiązujący do amerykańskiego "Hamiltona". Za brzmienie musicalu odpowiada jeden z polskich producentów rapowych - Andrzej Mikosz "Webber" znany m.in z wieloletniej współpracy z "Łoną".

Musical ukazuje upadek komunizmu z nowej perspektywy. Wydarzenia znane z kronik filmowych i podręczników historii ożywają na scenie teatru. W życiu Frasyniuków, Wałęsów i Kuroniów idee rywalizują z miłością, entuzjazm zderza się z ciężarem historii, a bohaterstwo przeplata się z rodzinnymi tragediami. Towarzyszymy bohaterom w momentach takich jak strajki w stoczni i przy Okrągłym Stole, ale także w zaciszach mieszkań lub więziennych celach.

Wideo youtube

Jeśli przychodzą artyści i mówią - halo, fajna jest ta historia, którą opowiadacie na wystawie, ale chcemy ją zrobić w inny sposób to my mówimy wspaniale, połączmy zatem siły - mówi Patrycja Medowska z Europejskiego Centrum Solidarności. Ja sobie już nie wyobrażam innego podejścia do tej historii. To ma swoje flow, każdy wers jest rymowany, są tylko słowa rapowane, ale zgodnie z zasadą musicalu jest cała masa refrenów - opowiada Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Starszej publiczności pokazujemy, czym jest rap, czego słucha młodzież i jak to się robi, a młodszym powiemy, o czym jest ta historia, czym jest "Solidarność" - dodaje Agata Grenda, dyrektorka Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Z Agatą Grendą, dyrektorką Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, Krzysztofem Głuchowskim, dyrektorem Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i Patrycją Medowską z Europejskiego Centrum Solidarności rozmawia Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak

Fabuła skupia się na przedstawieniu trzech małżeństw Danuty i Lecha Wałęsów (Karolina Kazań i Rafał Szumera), Grażyny "Gai" i Jacka Kuroniów (Magdalena Osińska i Marcin Czarnik) oraz Krystyny i Władysława Frasyniuków (Katarzyna Zawiślak-Dolny i Mateusz Bieryt). Oglądamy także postaci Bogdana Borusewicza, Aliny Pienkowskiej, Anny Walentynowicz, Henryki Krzywonos, Arama Rybickiego, Zofii Romaszewskiej, Bronisława Geremka, Wojciecha Jaruzelskiego i Aleksandra Kwaśniewskiego.

Prapremiera zagrana 19 listopada w Gdańsku zgromadziła pełną salę Teatru Szekspirowskiego. Na widowni zasiedli także sami bohaterowie tych wydarzeń m.in. Danuta Wałęsa, Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska.

"1989" - grany będzie:

W Gdańsku:

22 i 23 listopada 19.00

22, 23 i 24 listopada 12.00 (pokazy dla szkół)

W Krakowie:

Premiera 2 grudnia

Pozostałe 2-4.12 i 29-31.12