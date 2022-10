Rapowany musical wystawiony zostanie na deskach Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. "1989" to najnowsza historia napisana rapem, opowiadająca historię drogi do wolności i ludzi Solidarności.

To koprodukcja Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Premiera w Gdańsku odbędzie się 19 listopada.

Musical "1989" nawiązuje do amerykańskiego "Hamiltona". Za brzmienie odpowiada producent rapowy Andrzej Mikosz "Webber" znany m.in z wieloletniej współpracy z "Łoną".

Jak mówi Patrycja Medowska z Europejskiego Centrum Solidarności, "jeśli przychodzą artyści i mówią 'halo, fajna jest ta historia, którą opowiadacie na wystawie, ale chcemy ją zrobić w inny sposób', to my mówimy: wspaniale, połączmy zatem siły i opowiedzmy ją w bardzo różnorodny sposób".

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Patrycja Medowska z Europejskiego Centrum Solidarności:

Pomysł stworzenia rapowanej historii "Solidarności" przypadł do gustu dyrektorce Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku Agacie Grendzie.

Przyszedł do mnie dyrektor Głuchowski i gdy zaczął opowiadać, że chce zrobić rapowany musical, ja mu przerwałam w pół słowa i powiedziałam "rapowany musical, tak jak Hamilton, który widziałam, cudem udało mi się dostać bilety?", on powiedział, że dokładnie tak. Robię to, wchodzę w to, jestem na tak - powiedziała Agata Grenda.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Agata Grenda, dyrektora Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku:

Jak zauważają organizatorki, jest to "bardzo ciekawy eksperyment".

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Agata Grenda i Patrycja Medowska o języku używanego przez aktorów

Jak dodał Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, "ja sobie już nie wyobrażam innego podejścia do tej historii".