Ulica Kolejowa w Sopocie ma zostać przebudowana i zmieniona na tak zwany woonerf. Pierwsza tego typu inwestycja w mieście zakończyła się w czerwcu. Woonerfem stała się wtedy ulica Parkowa i jej okolice. Teraz miasto ogłosiło przetarg na kolejną podobną realizację.

/ ZDiZ w Sopocie / Materiały prasowe

Woonerf to ulica ze spowolnionym ruchem, gdzie piesi i rowerzyści mają priorytet. Takie rozwiązanie wprowadzono wcześniej w kwartale ulic: Parkowa, Kordeckiego, al. Wojska Polskiego i Kilińskiego. To ulice, które są przy nadmorskich alejkach. Latem mieszkańcy ulicy Parkowej skarżyli się na duży ruch samochodów. Wielu kierowców próbowało znaleźć tam miejsca parkingowe przez co powstawały zatory.

Kolejnym miejscem w Sopocie, w którym powstanie woonerf jest ulica Kolejowa. Jest ona w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP Sopot. Ulica w tym momencie jest wyłożona płytami jumbo i głównie pełni rolę parkingu. Modernizacji zakłada przebudowę układu drogowego, ale też przebudowę koryt podziemnych potoków: Haffnera i Bohaterów Monte Cassino. Zmienić się ma oświetlenie uliczne, mała architektura, chodniki, które wyposażone będą w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Powstanie: zdrój uliczny, dekoracyjna zapora kolejowa, parkingi rowerowe, a naprzeciw budynku MOPS - ekrany zakrywające mury oporowe od strony kolei.

Oprócz ulicy Kolejowej, inwestycja swym zasięgiem obejmie również ciągi pieszo-jezdne pomiędzy Al. Niepodległości i ul. Kolejową oraz odcinki ulic: Marynarzy i Podjazd. Zaprojektowaliśmy też budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz oświetleniowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej – mówi Anna Dyksińska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie.





/ ZDiZ w Sopocie / Materiały prasowe

Wprowadzenie woonerfów w Sopocie, wśród mieszkańców budzi różne emocje.

Wcześniej w sezonie to mam wrażenie, że ta ulica to samochody i samochody… i to samochody gości, którzy przyjeżdżają odwiedzać nasze miasto. Negatywnie to wpływało i na mieszkańców i na rowerzystów, którzy korzystali z tej ulicy – mówił młody mężczyzna w czerwcu podczas otwarcia woonerfu na ulicy Parkowej.

Sznury aut, jadących po 5 na godzinę, smród spalin i wieczny hałas. Nawet okna się otworzyć nie dało– mówiła z kolei mieszkająca na parterze kobieta.

Teraz nie ma gdzie stanąć, do tego parkometry postawili, będą nas mieszkańców kasować. Małpują rozwiązania z Warszawy – stwierdził dla odmiany starszy mężczyzna.

Zainteresowani mogą składać oferty na wykonanie modernizacji do 23 sierpnia. Jeśli przetarg dojdzie do skutku, ZDiZ planuje oddanie terenu wykonawcy na początku października, a prace miałyby trwać ponad rok.

Autor: Stanisław Pawłowski