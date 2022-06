Z Publicznego Terminalu Promowego w Gdyni w piątek odpłynie pierwszy prom. O godzinie 19:30, 17 czerwca, zaplanowano wypłynięcie Steny Line - informuje Maciej Krzesiński z Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Nowy Publiczny Terminal Promowy w Gdyni / Port Gdynia /

Nowy terminal przy ul. Polskiej 4 w Gdyni umożliwi przyjmowanie dłuższych jednostek. Jest przeznaczony dla większej liczby operatorów niż było to możliwe w terminalu, który funkcjonował w głębi portu wewnętrznego.

Nowy terminal dysponuje czterema slotami, co oznacza, że będzie mógł obsłużyć cztery promy na dobę. Największe promy, które będą mogły tutaj zawijać, mogą mierzyć do 240 metrów długości. Publiczny Terminal Promowy w Porcie Gdynia to także nowoczesny budynek, którego powierzchnia to około 30 tysięcy metrów sześciennych. Drugim z dużych obiektów jest budynek magazynowy o powierzchni 7 tysięcy metrów sześciennych. Na miejscu powstały place manewrowe i parkingi dla pojazdów.

Nowa lokalizacja terminalu, bliżej wejścia do portu wewnętrznego, znacznie ułatwi manewrowanie promów. Skróci się również czas związany z zawinięciem statku do portu, liczony od rozpoczęcia cumowania do wyjścia jednostki z portu. Nie przekroczy dwóch godzin.

Pierwszym z operatorów, który zacznie korzystać z terminalu jest Stena Line. Zgodnie z zapewnieniami portu z Gdyni, działalność prowadzić będzie także polski państwowy armator - PŻB, właściciel marki Polferries.

Terminal to największa inwestycja w gdyńskim porcie od prawie pół wieku. Wartość inwestycji to ponad 290 mln złotych, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 116,8 mln złotych.