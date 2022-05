​Amerykański niszczyciel rakietowy USS Gravely cumuje w gdyńskim porcie. Jednostka uzupełnia zapasy, prawdopodobnie w piątek opuści port.

USS Gravely w gdyńskim porcie / Marynarka Wojenna RP / Facebook

Okręt amerykańskiej Marynarki Wojennej, niszczyciel rakietowy USS Gravely wszedł wczoraj do portu w Gdyni celem uzupełnienia zapasów - przekazała PAP rzeczniczka prasowa 3. Flotylli Okrętów im. kmdr. Bolesława Romanowskiego kmdr ppor. Anna Sech.

Jednostka cumuje przy Nabrzeżu Francuskim.

USS Gravely - co to za okręt?

To nie pierwsza wizyta USS Gravely w Gdyni. W 2019 r., amerykański niszczyciel rakietowy cumował przy Nabrzeżu Francuskim i był udostępniony dla zwiedzających.

Amerykański okręt przeznaczony jest do uzupełniania krążowników AEGIS (to nazwa tarczy antyrakietowej) typu Ticonderoga w obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Zespół Badań i Analiz Militarnych wydający czasopisma o tematyce militarnej napisał, że "USS Gravely operuje na Bałtyku w ramach amerykańskiego wsparcia dla europejskich sojuszników w dobie potencjalnego zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej, współpracując w tym czasie m.in. z jednostkami NATO-wskiego zespołu SNMG-1".

SNMG-1 (ang. Standing NATO Maritime Group) to Stała Grupa Morska NATO 1. Jest to jedna ze stałych morskich sił natychmiastowej reakcji NATO. Składa się z czterech do sześciu niszczycieli i fregat. Jego rolą jest zapewnienie NATO zdolności natychmiastowej reakcji operacyjnej.