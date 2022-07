Gdynia, Gdańsk i Sopot będą współpracować z UNICEF-em, aby sprostać wyzwaniom związanym z kryzysem uchodźczym w Ukrainie. Podpisano memorandum w tej sprawie w obecności przedstawiciela UNICEF na Polskę Rasheda Mustafy Sarwara, prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego.

Gdynia, Gdańsk i Sopot będą współpracować z UNICEF-em / UM Gdynia / Materiały prasowe

Wsparcie z Funduszu Narodów Zjednoczonych ma pomóc w przygotowaniu jak najlepszych warunków dla dzieci i matek uciekających przed wojną. W ten sposób Gdynia, Gdańsk i Sopot będą mogły liczyć na dodatkowe finansowe wsparcie - przez np. transfer środków bezpośrednio na konto miasta. A także rzeczowe i merytoryczne - przy podejmowaniu działań związanych z opieką nad uchodźcami wojennymi z Ukrainy w Trójmieście.

Dobro dzieci

Zaczynamy kolejne etapy, których celem jest stworzenie struktur, także w wymiarze lokalnym, które będą niosły pomoc i wspomagały naszych gości z Ukrainy w bardzo wielu obszarach. Troska o mieszkańców naszych miast, skądkolwiek pochodzą jest ważnym elementem funkcjonowania samorządu - mówi prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Dzięki dokumentowi podpisanemu w obecności przedstawiciela UNICEF na Polskę, Rasheda Mustafy Sarwara samorządy będą mogły skorzystać z pakietów partnerskich.

Każde miasto jest inne. Mamy inne potrzeby, mamy inne systemy edukacyjne, mamy inne systemy pomocy społecznej. Ta współpraca będzie się odbywać na różnych polach. Jest jedna rzecz, która będzie łączyć i będzie ona wspólna niezależnie od miasta - to dobro dzieci. Przede wszystkim tych osób, które przybyły z Ukrainy - dodaje Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni.



94 proc. wszystkich osób, które przybyły do Trójmiasta z Ukrainy to matki z dziećmi. Główne założenie porozumienia, do którego przystąpiły samorządy Trójmiasta, to wspomniane podjęcie działań w zakresie opieki nad dziećmi dotkniętymi kryzysem humanitarnym. Gdynia, Gdańsk i Sopot mogą liczyć na ich finansowanie ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci.

UNICEF pracuje z 190 krajami na całym świecie, wspomaga poszkodowane dzieci.

"Będziemy również działać w trudnych obszarach"

Będziemy pracować nad różnymi sferami i obszarami społecznymi, będziemy również działać w trudnych obszarach, takich jak edukacja, pomoc społeczna, osoby z niepełnosprawnościami i inne ważne problemy społeczne - mówi Rashed Mustafa Sarwar, przedstawiciel UNICEF na Polskę.

Podpisane dziś memorandum to zbiór ogólnych zasad współpracy pomiędzy daną gminą, a UNICEF. Przed Sopotem, Gdańskiem i Gdynią teraz kolejny etap, czyli przygotowanie Planu Roboczego ze wskazaniem konkretnych działań.

Samo finansowanie tych działań będzie możliwe przez transfer środków bezpośrednio na konto miasta, przelew środków na konto wskazanego partnera (np. organizacji pozarządowej) ale także poprzez bezpośrednie zaopatrzenie samorządu w niezbędne produkty.