"To jest wojna przeciwko dzieciom" - ocenia w rozmowie z RMF FM doktor Monika Kacprzak z UNICEF Polska. "Sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Ta wojna pozbawiła je dzieciństwa" - dodaje. UNICEF pomaga na miejscu, po obu stronach frontu. To Kijów, Mariupol, Donieck, Ługańsk i Krematorsk.

"Dzieci giną, tracą zdrowie, ukrywają się w schronach. Tracą słuch przez wybuchy, tracą kończyny po wejściu na minę. Dzieci jąkają się na skutek traumy wojennej. (..) Walczą też z różnymi chorobami i niepełnosprawnościami. To jest wojna przeciwko dzieciom" - mówi w RMF FM Monika Kacprzak. "Ta sytuacja, z którą mamy teraz do czynienia, to jest wojna przeciwko życiu, zdrowiu i przyszłości dzieci" - dodaje.

W tych dramatycznych warunkach dzieci przychodzą na świat. W schronach, na stacjach metra, gdzie ich rodzice ukrywają się przed bombardowaniem. Te dzieci, które uciekły z matkami z Ukrainy, musiały rozstać się ze swoimi ojcami, którzy zostali w kraju.

"Dzieci płaczą, dzieci tęsknią, pytają dorosłych co się dzieje, gdzie jest tata" - opisuje w rozmowie z RMF FM Monika Kacprzak z UNICEF Polska. "To jest dla nich ogromna trauma" - podkreśla. Bardzo wiele rodzin zostało rozdzielonych.

"Jesteśmy obecni w pięciu lokalizacjach. To Kijów, Mariupol, Donieck, Ługańsk i Krematorsk. Mamy też 13 mobilnych zespołów" - wylicza Kacprzak. Te zespoły zapewniają wsparcie psychologiczne dzieciom, które ucierpiały na skutek traumy, lęku i niepewności. Reagują również m.in. na przypadki przemocy, nadużyć, rozdzielenia z rodziną czy wykorzystania seksualnego.

"Ta sytuacja to nie jest sprint, tylko maraton" - ocenia w rozmowie z RMF FM Monika Kacprzak. I dodaje, że UNICEF Polska jest przygotowany na długofalową pomoc. "Jesteśmy tam, nie ewakuujemy się i zostaniemy tak długo, jak długo dzieci będą potrzebowały naszej pomocy" - zapewnia Kacprzak.

Potrzeby są ogromne i cały czas rosną. Niezbędne są produkty higieniczne, ręczniki, koce, paliwo czy apteczki pierwszej pomocy. Pomóc można wspierając zbiórkę funduszy uruchomioną przez UNICEF Polska na stronie: unicef.pl/ukraina.