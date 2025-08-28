Szybka interwencja oficera dyżurnego z Gdyni pozwoliła odzyskać torbę z dużą sumą pieniędzy, którą 73-letnia pasażerka pozostawiła w pociągu. Dzięki sprawnej współpracy z obsługą kolei bagaż wrócił do właścicielki. Oficerzy dyżurni policji odbierają dziesiątki zgłoszeń dziennie. Wielu uważa, że są "komendantami po godzinach” przez to jak duża odpowiedzialność na nich ciąży.

/ KMP Gdańsk / Materiały prasowe

W zeszły czwartek tuż po północy, dyżurny gdyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zagubionej torbie z gotówką, którą starsza kobieta zostawiła w pociągu relacji Olsztyn Główny - Gdańsk Wrzeszcz. Według informacji przekazanych przez córkę pasażerki, w bagażu mogło znajdować się nawet 40 tysięcy złotych.

Policjant skontaktował się z dyżurnym Polregio. Wspólnie ustalili, którymi składami podróżowała 73-latka i gdzie może znajdować się zgubiona torba.

Szybka wymiana informacji doprowadziła do odnalezienia bagażu przez obsługę pociągu. Torba trafiła do biura rzeczy znalezionych, a właścicielka została poinformowana o jej odnalezieniu.

Praca "komendantów po godzinach"

Jest to bardzo stresująca praca - przyznaje w rozmowie z reporterem RMF FM Arkadiusz Grzona, oficer dyżurny z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Od dyżurnych wymaga się niezwykłego opanowania swoich emocji. Zarówno w zakresie wydawanych decyzji jak i kontaktu z interesantami - dodaje.

Oficer dyżurny zazwyczaj jest pierwszym i podstawowym kontaktem interesanta. Odbiera zgłoszenie, ocenia sytuację i w zależności od potrzeby kieruje na miejsce policjantów.

Aby zadania realizowane przez policjantów były realizowane sprawnie i skutecznie, musi być zapewniona właściwa komunikacja. To kolejna odpowiedzialność, jaka ciąży na dyżurnym - dodaje z kolei Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Oficer dyżurny podczas nieobecności komendanta posiada jego uprawnienia. W przypadku sytuacji nadzwyczajnej, kryzysowej jest upoważniony do podejmowania decyzji oraz organizowania i kierowania działaniami policji. W tym czasie jest bezpośrednim przełożonym wszystkich policjantów w jednostce.

W pomieszczeniu dyżurnego jest szereg komputerów, wiele monitorów i telefonów. Przed nami stacje łączności radiowej, telefonicznej, mamy też łączność analogową z innymi jednostkami policji i służbami, a przed nami system monitoringu miejskiego - oprowadzał naszego reportera oficer dyżurny.

Dyżurny wyłaniany jest w drodze konkursu, a jego umiejętności i wiedzę ocenia specjalna komisja. Wymagane jest odpowiednie doświadczenie i wiedza teoretyczna. To osoba, którą cechuje opanowanie, umiejętność działania pod presją czasu, decyzyjność oraz zdolność zarządzania - wymienia Chrzanowski.



