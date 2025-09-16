Od soboty, 13 września, rodzina nie ma kontaktu z 32-letnim Konradem Czeszewskim z Rumi (Pomorskie). Mężczyzna jechał samochodem Wisłostradą w Warszawie. Nagle zatrzymał się, wysiadł, po czym oddalił w nieznanym kierunku. Był bez butów.

Na Wisłostradzie w Warszawie zaginął Konrad Czeszewski z Rumi (Pomorskie). / Shutterstock

Komunikat o Konradzie Czeszewskim, zaginionym 32-latku z Rumi, opublikowali policjanci z Wejherowa.

Jak udało im się ustalić, mężczyzna w nocy 13 września jechał przez Warszawę. Na Wisłostradzie zatrzymał się.

"Nagle wysiadł z samochodu, oddalając się w nieznanym kierunku" - relacjonują wejherowscy policjanci. W chwili opuszczenia auta mężczyzna nie miał butów.

Jego bliscy nie mają z 32-latkiem żadnego kontaktu.

Konrad Czeszewski miał na sobie czarne krótkie spodenki, czarną koszulkę z krótkim rękawem.

Rysopis:

180 cm wzrostu,

krępej budowy ciała,

włosy krótkie w kolorze ciemny blond,

czarny zarost czarny,

pełne uzębienie,

niebieski oczy.

Mężczyzna ma na rękach i nogach tatuaże.

Policja prosi każdego, kto wie, gdzie może przebywać mężczyzna, o kontakt z Komisariatem Policji w Rumi (tel. 47 742 99 22 do dyżurnego jednostki). Można także dzwonić na numer alarmowy 112.