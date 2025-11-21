Trwają poszukiwania 64-letniego Lecha Nowaka, pracownika Morskiego Oddziału Straży Granicznej, który zaginął w czwartek 13 listopada. Mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego wyszedł z domu o godzinie 6.13 i pojechał do pracy w Gdańsku, jednak nigdy nie dotarł na miejsce. Rodzina oraz policja apelują o pomoc. "Szukamy taty i każda pomoc ma znaczenie" - pisze na Facebooku syn zaginionego Michał Nowak.

Zaginął Lech Nowak z Pruszcza Gdańskiego / Facebook

Więcej aktualnych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Syn zaginionego Lecha Nowaka przekazał, że jego ojciec wyjechał z domu przy ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim swoją szarą dacią sandero o numerach rejestracyjnych GDA 08292. Na podobnej trasie poruszał się każdego dnia - rodzina opublikowała mapkę z jego zwyczajową drogą.

Syn apeluje szczególnie do osób posiadających monitoring przy tej trasie, by sprawdziły nagrania z czwartku po godz. 6.13. "Każda informacja może być bezcenna" - podkreśla.

Policja apeluje o nagrania z kamer samochodowych

Do poszukiwań dołączyli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Śledczy proszą kierowców, którzy 13 listopada między godz. 6.10 a 7.00 poruszali się drogą wojewódzką 226 w kierunku Przejazdowa oraz węzła DW226 trasą S7 o udostępnienie nagrań z wideorejestratorów. Każdy szczegół może okazać się kluczowy dla ustalenia, gdzie znajdował się wówczas zaginiony.

Informacje lub nagrania można przekazywać:

osobiście w komendzie policji przy ul. Wita Stwosza 4 w Pruszczu Gdańskim,

telefonicznie pod numerem 47 74 24 222

Rysopis zaginionego Lecha Nowaka: