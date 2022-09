Fotopułapka, którą gmina Potęgowo w Pomorskiem zainastalowała, by ustalić, kto podrzuca śmieci została ukradziona. Ale urządzenie nadal pracuje i wysyła zdjęcia urzędnikom z domu osoby, która je przywłaszczyła. Urzędnicy na zwrot fotopułapki czekają do piątku, potem zawiadomią policję.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Zwracamy się z prośbą do osoby, która przywłaszczyła sobie fotopułapkę, będącą własnością gminy, o jej zwrot do jutra, tj. do 9 września 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Potęgowie (pok. 14). W przeciwnym razie sprawa zostanie skierowana na Policję!" - napisali w czwartek urzędnicy na gminnym Facebooku.

Pod wpisem umieścili jedno ze zdjęć, które do nich dotarło. Widać w nim wnętrze pokoju, w którym znalazł się rejestrator, meble, filiżankę na stole, włączony telewizor.

Fotopułapka to rejestrator audio-wideo wyposażony w czujnik, który automatycznie uruchamia migawkę w momencie wykrycia ruchu. W zależności od ustawień kamera może wykonywać pojedyncze zdjęcie, serię ujęć lub krótki materiał filmowy.