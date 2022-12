Siedem osób ewakuowano z powodu pożaru, który wybuchł w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego we wsi Frąca (pow. starogardzki). Na razie nieznana jest przyczyna pojawienia się ognia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do pożaru doszło ok. godz. 17:40 w mieszkaniu w budynku popegeerowskim we wsi Frąca.

Z mieszkania, w którym wybuchł pożar ewakuowała się jedna osoba. Z sąsiednich lokali ewakuowano łącznie sześć osób. Nikt nie został poszkodowany. Obecnie na miejscu pracuje sześć zastępów PSP – wyjaśnił oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gdańskim mł. kpt. Michał Swobodziński.

Na razie nie wiadomo jaka była przyczyna pojawienia się ognia. Wiadomo tylko, że pożar wybuchł w kotłowni. Ogień został już opanowany.