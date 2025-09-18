Maciej Rutkowski, mistrz świata i 20-krotny mistrz Polski w windsurfingu, podjął się wyjątkowego wyzwania - chce przepłynąć ponad 200 kilometrów przez Bałtyk, ze Szwecji do Władysławowa, szybciej niż ktokolwiek w historii. "Musimy wspomagać się kompasem, jak oldschoolowi żeglarze" - przyznaje w rozmowie z RMF FM.

/ Materiały prasowe

Maciej Rutkowski wystartował na desce windsurfingowej z foilem, by w linii prostej pokonać dystans 217 kilometrów. Początkowo warunki nie były sprzyjające - wiatr był słaby, co zmuszało go do utrzymywania się na wodzie z prędkością zaledwie 5 km/h. Musiał miejscami trochę "pompować", żeby złapać wiatr i nie stracić prędkości.

Sytuacja zmieniła się diametralnie po godzinie, gdy mistrz świata w windsurfingu osiągnął prędkość 45 km/h. To pozwala mieć nadzieję, że rekordowy czas będzie w jego zasięgu.

Jestem w stanie płynąć tam w granicach 65 km/h, ale pewnie prędkość przelotowa będzie w granicach 50 km/h, więc musi być wiatr na całym Bałtyku - tłumaczył w rozmowie z RMF FM przed startem.

/ Materiały prasowe

Przepłynięcie 217 kilometrów na jednym halsie to wyzwanie nie tylko fizyczne, ale i mentalne. To zmęczenie i ta taka właśnie mentalna wytrwałość, zarządzanie tempem, żeby po prostu przewidzieć tak, żebyś w szóstej godzinie czuł się jeszcze w miarę dobrze. Tego nigdy nie robiłem, do tego nie jesteś w stanie się przygotować - mówił przed startem Rutkowski.

Na trasie nie brakuje także wyzwań nawigacyjnych - zakłócenia sygnału GPS mogą wymusić zmianę kursu i dodatkowe manewry.

Są zakłócenia sygnału GPS, więc musimy wspomagać się kompasem, jak oldschoolowi żeglarze, i liczyć na to, że te zakłócenia gdzieś ustąpią. Jeśli więc wypluje nas pod Łebą, będę musiał zmienić hals i popłynąć z wiatrem zakosami, baksztagami, żeby pokonać te kilkanaście mil - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM.

"Misja Bałtyk" jest transmitowana na żywo w serwisie YouTube.