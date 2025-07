​Zasilany energią elektryczną autonomiczny robot BeBot to nowy nabytek Gdańskiego Ośrodka Sportu. Zakup maszyny, która zostanie wykorzystana do oczyszczenia plaży na gdańskich Stogach, został sfinansowany przez Baltic Hub.

Pierwszy w Polsce autonomiczny robot sprzątający plażę zaprezentowany przy głównym wejściu na plażę Stogi w Gdańsku. / PAP/Adam Warżawa / PAP

BeBot, czyli autonomiczny robot w stu procentach zasilany energią elektryczną, w tym energią słoneczną, jest sterowany zdalnie przez operatora, który może znajdować się do 300 metrów dalej. Urządzenie kopie w piasku do głębokości 10 cm i odsiewa śmieci takie jak m.in. niedopałki, opakowania po jedzeniu czy kapsle i nakrętki, które następnie przechowuje w specjalnym pojemniku. W ciągu godziny jest w stanie wyczyścić do 3 tys. metrów kwadratowych plaży.

Pierwszy taki robot w Polsce

Jest to pierwszy tego typu robot w Polsce - jego zakup został sfinansowany przez Baltic Hub w ramach działań spółki na rzecz ochrony środowiska. Prezentacja urządzenia odbyła się na plaży w Stogach, czyli tam, gdzie zostanie wykorzystany.

Wzięli w niej udział m.in. wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski, członek zarządu, dyrektor finansowy Baltic Hub Krzysztof Perdzyński oraz dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu Kamil Koniuszewski.

Przekazanie tego robota sprzątającego ma dla nas charakter bardzo symboliczny. Jest to po pierwsze urządzenie bardzo potrzebne dla mieszkańców i turystów, ale jednocześnie bardzo nowoczesne i bardzo innowacyjne. Są to kierunki, w których pragnie zmierzać Baltic Hub - stwierdził Krzysztof Perdzyński.

Zapewnił też, że nie jest to ostatnia taka inicjatywa ze strony Baltic Hub.

Jak mówił Perdzyński, "niedługo również, jeżeli chodzi o plażę Stogi, będziemy wychodzić z nowymi pomysłami". Doprecyzował, że chodzi o kosze sprzątające zanieczyszczenia z wody. W planach jest też doposażenie bazy ratowniczej w profesjonalny, topowy sprzęt.

"Olbrzymie wyzwanie". Odpady na plaży idą w setki ton

Wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski podkreślił natomiast, że w słoneczny dzień miejskie plaże odwiedza od 50 do 60 tys. ludzi.

Niestety zawsze po pobycie mieszkańców czy naszych gości pozostaje również problem związany z odpadami. Tylko w zeszłym roku, w sezonie letnim Gdański Ośrodek Sportu usunął z plaż prawie 310 ton różnego rodzaju odpadów. To olbrzymie wyzwanie, aby rzeczywiście zapewnić komfort wszystkim, którzy te plaże odwiedzają - stwierdził.

Baltic Hub (dawniej Deepwater Container Terminal Gdańsk, w skrócie DCT Gdańsk) to największy polski terminal kontenerowy i jedyny terminal głębokowodny na Bałtyku. W 2024 roku obsłużył 2,2 mln TEU. Spółka zatrudnia ponad 1400 osób.