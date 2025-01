Masz dość gotowania? A może po prostu brakuje Ci czasu? W takim przypadku potrzebujesz robota kuchennego! Sprawdź, co oferuje Media Expert! Z takimi asystentami, gotowanie już nie będzie problemem! A jeśli jeszcze nie korzystasz z nowej aplikacji Media Expert, to najwyższy czas zacząć! Odkrywaj więcej korzyści i rób zakupy jeszcze wygodniej niż do tej pory!

Robot ICOOOK MRK-38 2.0

Wielofunkcyjny robot ICOOOK MRK-38 2.0 o pojemności 3,5 litra został skonstruowany, aby znacząco ułatwić przyrządzanie posiłków w domowej kuchni. Urządzenie oferuje intuicyjne sterowanie za pomocą wygodnego panelu oraz wbudowaną łączność Wi-Fi. Dzięki temu możliwe jest pobieranie nowych przepisów i sugestii kulinarnych bezpośrednio z aplikacji. Wykonany z trwałych materiałów dzbanek jest wyposażony w ostrza ze stali nierdzewnej, które sprawnie radzą sobie z rozmaitymi zadaniami, od siekania warzyw, po miksowanie gęstych sosów. Wbudowana funkcja gotowania na parze pozwala przygotowywać zdrowe posiłki, a specjalny tryb podtrzymywania ciepła dba o to, by danie było w odpowiedniej temperaturze do momentu podania. Dzięki precyzyjnemu termostatowi można idealnie dopasować ustawienia grzania, co przydaje się przy przygotowywaniu kremowych zup, czy rozgrzewających potrawek.

Robot kuchenny BOSCH MUMS6ZS38 z wagą i timerem

Robot kuchenny planetarny BOSCH MUMS6ZS38 to propozycja skierowana do miłośników pieczenia i gotowania, którym zależy na wysokiej jakości wykonania oraz imponującej funkcjonalności. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, by ułatwić ubijanie piany, zagniatanie ciasta czy przygotowywanie deserów i kremów dzięki ruchowi planetarnemu, który obejmuje każdą część misy. W zestawie znajduje się waga, co pozwala na precyzyjne odmierzanie składników bez potrzeby sięgania po dodatkowe urządzenia pomiarowe, a wbudowany timer umożliwia kontrolowanie czasu mieszania i zagniatania. Misa wykonana ze stali nierdzewnej zachowuje świeżość produktów i umożliwia łatwe utrzymanie higieny, a jej duża pojemność sprzyja przygotowywaniu większych porcji. Robot posiada mocny silnik, który pozwala na efektywną pracę z gęstymi masami i różnorodnymi składnikami.

Robot kuchenny KENWOOD KVL85.124SI TITANIUM CHEF BAKER XL

Robot kuchenny planetarny KENWOOD KVL85.124SI Titanium Chef Baker XL stanowi doskonałe połączenie elegancji i wszechstronności, dzięki czemu staje się niezastąpionym towarzyszem w każdej wymagającej kuchni. Urządzenie oferuje zaawansowany system mieszania planetarnego, co zapewnia równomierne połączenie składników nawet przy dużych objętościach ciasta, czy mas. Szczególnie przydatna okazuje się obecność dwóch mis w zestawie, co ułatwia przygotowywanie kilku potraw w krótkim czasie. Silnik bez trudu radzi sobie z wyrabianiem cięższych ciast. Wytrzymała, metalowa konstrukcja dba o stabilność robota i pomaga mu zachować długą żywotność. Wbudowana waga pozwala na szybkie odważanie produktów, co jest dużym udogodnieniem przy recepturach wymagających precyzyjnych proporcji.

Robot kuchenny planetarny BOSCH MUM58364 z krajarką

Robot kuchenny BOSCH MUM58364 został opracowany tak, aby wypełnić zapotrzebowanie zarówno na szybkie i precyzyjne krojenie składników, jak i na wydajne mieszanie ciast oraz kremów. Jego silnik o mocy 1 000 W radzi sobie bez trudu z różnorodnymi zadaniami. System mieszania planetarnego gwarantuje jednolite połączenie wszystkich składników, niezależnie od konsystencji masy. Wygodna misa ze stali nierdzewnej umożliwia przygotowanie większej ilości potraw za jednym razem, a regulowana prędkość pomaga dostosować obroty do charakteru danego przepisu. Producent zwraca uwagę na uniwersalność robota, co potwierdza obecność specjalnej krajarki, dzięki której można pokroić warzywa i owoce w kostkę, co przyspiesza proces przygotowywania sałatek oraz innych dań.

Wielofunkcyjny robot kuchenny ICOOOK PRO MRK-58

Wielofunkcyjny robot kuchenny ICOOOK PRO MRK-58 Wi-Fi to innowacyjne rozwiązanie dla tych, którzy poszukują maksymalnej funkcjonalności w jednym urządzeniu. Oprócz klasycznego gotowania i mieszania składników, sprzęt oferuje także zaawansowaną funkcję Air Fryera, co umożliwia przygotowanie potraw o chrupiącej skórce przy minimalnym użyciu tłuszczu. Pojemna misa pozwala na jednoczesne przyrządzanie większych porcji, a wbudowana waga sprawia, że odmierzenie dokładnej ilości produktów nie wymaga sięgania po dodatkowe narzędzia. Dzięki łączności Wi-Fi istnieje możliwość aktualizowania przepisów w bazie i korzystania z nowych pomysłów kulinarnych, co jest szczególnie przydatne przy eksperymentowaniu z nieznanymi daniami. Solidny system podgrzewania zapewnia utrzymanie stabilnej temperatury przez cały proces gotowania, co ma istotne znaczenie przy przygotowywaniu bardziej wymagających potraw.

