Trójmiasto w najbliższych miesiącach znów zamieni się w prawdziwą strefę komedii – od pubowych wieczorów stand-upowych w sercu Gdańska, przez międzynarodowe showcase’y we Wrzeszczu, po występy na lokalnych scenach. Sprawdź, którzy komicy i stand-uperzy już wkrótce pojawią się w mieście, gdzie złapać najlepszy żart i jak zaplanować wieczór pełen humoru.

/ Materiały prasowe

Stand-up - nowoczesna forma rozrywki na żywo

W stand-upie liczy się bezpośredni kontakt komika z publicznością. Brak kostiumów i scenicznych ozdobników sprawia, że na pierwszym planie znajduje się treść: trafne obserwacje, szybka reakcja na to, co dzieje się na sali, oraz autentyczność. Artyści coraz częściej poruszają tematy społeczne, mówią o relacjach międzyludzkich, absurdach codzienności czy własnych doświadczeniach, łącząc humor z komentarzem do rzeczywistości.

W Gdańsku stand-up dobrze wpisuje się w miejską kulturę wydarzeń na żywo. Kluby i sceny teatralne pozwalają zarówno na kameralne imprezy, jak i większe produkcje. Każdy kolejny występ różni się od poprzedniego - nawet ten sam program może zyskać nowe wątki dzięki improwizacji i interakcji z publicznością. To sprawia, że stand-up nie nudzi się nawet stałym bywalcom. A kto wystąpi w najbliższym czasie?



Mieszko Minkiewicz - terapia śmiechem i szczere opowieści

Mieszko Minkiewicz, jeden z młodych stand-uperów, udowadnia, że o trudnych doświadczeniach można opowiadać w zabawny sposób. 25 marca 2026 roku wystąpi w Gdańsku (klub Parlament) z programem "Wszystko dobrze". Jego show to szczera i błyskotliwa opowieść o traumach i rodzinnych perypetiach - zdaniem komika lepiej się z nich śmiać, niż nad nimi płakać. Minkiewicz bawi publiczność terapeutycznym humorem - przeplata śmiech z refleksją, przekonując, że żart to najlepsze lekarstwo na życiowe wyzwania.



Mariusz Kałamaga - absurd i energia na scenie

Mariusz Kałamaga zaprasza widzów na występ pełen absurdu i pozytywnej energii. Ten charyzmatyczny komik, niegdyś członek kabaretu Łowcy.B, przyjedzie do Gdańska 20 kwietnia 2026 roku ze swoim najnowszym programem "Mamo! Papier się kończy!". Kałamaga z humorem komentuje rzeczywistość, zachowując zdrowy dystans - w jego show nie brakuje inteligentnych obserwacji o świecie, który "głupieje szybciej niż AI". Swobodny styl i interakcja z publicznością sprawiają, że każdy występ to solidna dawka śmiechu i spontanicznej zabawy.



Piotr Bałtroczyk - doświadczony mistrz inteligentnego humoru

Piotr Bałtroczyk, legenda sceny kabaretowej, powraca do Gdańska ze swoim autorskim programem stand-up. Wystąpi 14 czerwca 2026 roku na Scenie Teatralnej Domu Technika NOT, zapewniając publiczności inteligentny humor, autoironię i brawurowe anegdoty. Bałtroczyk słynie z błyskotliwych spostrzeżeń oraz ogromnego doświadczenia scenicznego. Jego występy to żarty najwyższej próby, okraszone autoironicznym dystansem do własnych przeżyć.



Katarzyna Piasecka - charyzma i bezkompromisowy żart w kobiecym wydaniu

Katarzyna Piasecka, czołowa stand-uperka, powraca na scenę w znakomitej formie. W Gdańsku swój nowy program "BAGUS" zaprezentuje w klubie Parlament 25 listopada 2026 roku. Piasecka słynie z bezkompromisowego humoru i niezwykłej charyzmy. Nowe doświadczenia przełożyła na zabawne historie, które opowiada z charakterystyczną energią. Publiczność może liczyć na salwy śmiechu od pierwszej minuty. Dodatkowo atmosferę rozgrzeje występ supportu.



Gdzie i jak kupić bilety na stand-up w Gdańsku?

Popularność stand-upu sprawia, że bilety szybko się wyprzedają, zwłaszcza gdy w grę wchodzi znane nazwisko lub mniejsza sala. Dlatego, planując udział w wydarzeniu, warto wcześniej sprawdzić dostępność biletów i terminy występów. Stand-up w Gdańsku na biletyna.pl to wygodny sposób na znalezienie aktualnych wydarzeń, porównanie programów komików oraz szybki zakup wejściówek online.

Serwis umożliwia wybór konkretnego terminu i miejsca, a także sprawdzenie szczegółów wydarzenia jeszcze przed zakupem. Dzięki temu łatwo dopasujesz występ do własnego kalendarza i zaplanujesz wieczór z humorem bez stresu czy kolejek.