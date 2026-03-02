481 osób ewakuowano ze szkoły podstawowej przy ul. Marii Konopnickiej w Tczewie w województwie pomorskim - informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Na miejscu pracują służby. Pogotowie gazowe próbuje znaleźć miejsce wycieku. Lekcje zostały odwołane.

Ewakuowano szkołę w Tczewie - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek w Tczewie. W miejscowej szkole podstawowej przy ul. Marii Konopnickiej ewakuowano 481 osób. Jak dowiedział się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, powodem ewakuacji jest ulatniający się gaz z uszkodzonej sieci.

W pewnym momencie pracownicy szkoły poczuli charakterystyczny zapach. Na miejscu pracuje pogotowie gazowe, które próbuje znaleźć miejsce wycieku.

Pogotowie gazowe wykonało pomiary: wykryli 3 proc. w środku, zaś na zewnątrz - 10 procent. Próbują zlokalizować miejsce wycieku na zewnątrz obiektu. Pani dyrektor zarządziła ewakuację szkoły. Na miejscu pracują 4 zastępy - przekazał RMF FM kpt. Michał Myrda, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Tczewie.

Wiadomo, że nikomu nic się nie stało. Podjęto decyzję o odwołaniu zajęć w szkole.