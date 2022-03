Uchodźcy z Ukrainy znajdą tu ubrania, tekstylia i akcesoria, które nieodpłatnie będą mogli zabrać ze sobą. "Sklep zero" od soboty zacznie działać w samym sercu Gdańska, w galerii handlowej przy ulicy Rajskiej.

Przyjechali do nas ubrani w to, co zdołali złapać, uciekając w pogrążonej w wojnie Ukrainy. Zimowe buty, ciepłe kurtki i czapki, często bez zapasowych sztuk na zmianę. Nie są przygotowani na zmianę pogody, a przecież zbliża się wiosna.

Z ciekawą inicjatywą wyszli gdańscy przedsiębiorcy, którzy postanowili otworzyć "sklep zero". Od soboty w punkcie przy Rajskiej, będzie można bezpłatnie nabyć odzież, tekstylia i inne artykuły potrzebne na start nowego życia. Sklep czynny będzie codziennie w godzinach 12:00 - 18:00.

Zobacz również: Przedsiębiorcy z Pomorza oferują pracę dla Ukraińców

W Gdańsku, jak w wielu innych polskich miastach, otwarto miejsca, w których setki osób znalazły schronienie. Obok miejsc noclegowych utworzono też przeznaczone dla dzieci place zabaw.

W dzielnicy Jasień przygotowano magazyn, gdzie każdy mieszkaniec Gdańska może zgłaszać i dostarczać rzeczowe darowizny. Punkt zbiórki czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz.: 17:00 - 21:00 oraz w soboty od 10:00 do 16:00.

W budynku gdańskiej "Solidarności" przygotowano prawie 50 łóżek polowych, kuchnie i łazienkę dla uchodźców. Na miejscu będzie pracował psycholog.