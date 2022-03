Do Gdańskiego Urzędu Pracy (GUP) od początku wojny w Ukrainie, zgłosiło się ponad 130 pracodawców, którzy zaoferowali pracę uchodźcom. Urząd dysponuje 254 ofertami pracy dla ok. 600 osób.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pracodawcy poszukują pracowników w 85 zawodach. Duża część z nich dotyczy branż takich jak: gastronomia, turystyka, sprzedaż, usługi, budownictwo. Należy jednak zwrócić uwagę, że w większości przypadków poszukiwani są pracownicy z chociażby komunikatywną znajomością języka polskiego, w sporadycznych przypadkach może być to język angielski - tłumaczyła kierownik Dział Zatrudnienia Cudzoziemców GUP Sylwia Dymnicka-Iwaniuk.

GUP dysponuje 254 ofertami pracy na ok. 600 miejsc pracy. Zgłoszenia te pochodzą od 137 pracodawców i co istotne, wciąż rejestrujemy nowe - dodaje Dymnicka-Iwaniuk.

Siedzibę GUP, od 28 lutego, odwiedziło ponad 300 obcokrajowców. Wiele wskazuje na to, że liczby te będą jednak szybko rosły, wraz z napływem uchodźców do Gdańska. Do zwiększonego ruchu jesteśmy jednak relatywnie dobrze przygotowani. W obu punktach pracuje łącznie trzech ukraińsko- i rosyjskojęzycznych doradców - dodał kierownik GUP.

Gdański Urząd Pracy prowadzi również akcję pozyskiwania ofert

Na stronie internetowej zamieszczony został komunikat, uruchomiono również skrzynkę mailową, na którą mogą spływać zgłoszenia od pracodawców.

Jednocześnie zaapelowaliśmy, aby ze względu na specyfikę uchodźców, przesyłać głównie propozycje pracy dla kobiet. Natomiast już w poniedziałek rozpoczęliśmy akcję mailingową polegającą na wysyłce ok. 11 600 maili do pracodawców, z którymi współpracujemy z prośbą o pomoc w zatrudnieniu obywateli Ukrainy. Apele te następnie ponawialiśmy podczas tematycznej konferencji dla pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem obcokrajowców - dodała Dymnicka-Iwaniuk.

Siedziba Gdańskiego Urzędu Pracy mieści się w budynku przy ul. Lastadia 41.