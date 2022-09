1 września, podczas porannych uroczystości na Westerplatte, wręczono notę identyfikacyjną polskiego obrońcy Wojskowej Składnicy Tranzytowej - st. leg. Zygmunta Zięby. Dokument wręczyli rodzinie poległego, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz prezesem Instytutu Pamięci Narodowej.

Syn siostry st. leg. Zygmunta Zięby, Stanisław Jastrzębski odbiera notę identyfikacyjną podczas uroczystych obchodów 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej / Adam Warżawa / PAP

Szczątki starszego legionisty Zygmunta Zięby wraz z pozostałymi poległymi obrońcami Westerplatte z września 1939 r. oraz Komendantem Wojskowej Składnicy Tranzytowej, zostaną uroczyście pochowane na nowym cmentarzu wojskowym Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte.

Jesienią 2019 r. zespół archeologów z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odnalazł szczątki dziewięciu poległych obrońców Westerplatte. Po ponad 80 latach, dzięki współpracy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, udało się ustalić tożsamość kolejnego już - siódmego poległego żołnierza z Westerplatte.

Dzisiaj podczas porannych uroczystości na Westerplatte, wręczono notę identyfikacyjną polskiego obrońcy Wojskowej Składnicy Tranzytowej - st. leg. Zygmunta Zięby. Odebrał ją syn siostry zastrzelonego, Stanisław Jastrzębski.

Starszy legionista Zygmunt Zięba urodził się 8 lutego 1914 roku. Jego ojciec Jan zginął w 1915 roku na froncie podczas I wojny światowej. Samotnym wychowaniem dzieci zajęła się matka Marianna. Przed wojną ukończył kurs stolarza w szkole rzemieślniczej. W 1937 roku został powołany do służby wojskowej. Służył w 5 Pułku Piechoty Legionów w Wilnie. Jako legionista przybył na Westerplatte 24 września 1938 roku. 1 stycznia 1939 roku został awansowany na starszego legionistę. Po zakończeniu zmiany wyróżniony i jako jeden z dziesięciu najlepszych żołnierzy, włączony do załogi nadterminowej składnicy.

Według żródeł był przydzielony do obsługi ciężkiego karabinu maszynowego. Zgodnie z rozkazem z 31 sierpnia 1939 roku starszy legionista Zygmunt Zięba został przydzielony do obsady wartowni nr 1. W chwili ataku na Westerplatte w dniu 1 września 1939 roku był we wzmocnieniu placówki Prom, która w strukturze Westerplatte była przypisana do wartowni nr 1.

Już w pierwszych godzinach walk został ranny w głowę. Rannego przeniesiono do wartowni nr 1, a następnie do zaimprowizowanej izby chorych w koszarach. Niestety już następnego dnia koszary znalazły się pod silnym ostrzałem artyleryjskim i bombardowaniem lotniczym. W jego wyniku st. leg. Zygmunt Zięba został ponownie ciężko ranny i w niedługim czasie zmarł.