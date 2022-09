"Jestem przekonany, że razem z innymi państwami, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi przywrócimy pokój i bezpieczeństwo w naszym regionie" - podkreślił prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników obchodów 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu (Łódzkie). 1 września 1939 r. rozpoczął się atak niemieckich samolotów bombowych na wieluński szpital Wszystkich Świętych, w którym zginęły 32 osoby - pacjenci i personel. Uważa się, że były to pierwsze w Polsce ofiary II wojny światowej.

List głowy państwa podczas porannych uroczystości w Wieluniu odczytał doradca prezydenta Łukasz Rzepecki. Jak podkreślił Duda, "...zbrodnia wojenna popełniona w Wieluniu w pierwszych godzinach wojny, przez wojskowe lotnictwo niemieckie na ludności cywilnej, nigdy nie zostanie zapomniana..." Wskazał, że ten akt hitlerowskiego terroru zasługuje na bezwzględne potępienie."Wolna Rzeczpospolita będzie zawsze czcić pamięć mieszkańców Wielunia, którzy zostali wówczas zdziesiątkowani, a ich rodzinne miasto w większości unicestwione" – zapewnił prezydent.

Przypomniał, że przed świtem 1 września 1939 roku III Rzesza Niemiecka bez wypowiedzenia wojny dokonała napaści na niepodległą II Rzeczpospolitą, atakując jednocześnie w wielu miejscach. Duda wskazał, że w tym samym czasie, gdy trwały naloty na Wieluń, hitlerowcy uderzyli od strony Malborka w Prusach Wschodnich przez graniczną stację kolejową w Szymankowie, bezskutecznie usiłując przechwycić mosty na Wiśle w polskim Tczewie.



Wcześniej w obchodach 83. rocznicy wybuchu wojny i zbombardowania Wielunia wziął udział szef polskiego rządu. Mateusz Morawiecki złożył kwiaty przed pomnikiem Ofiar Bombardowania Wielunia, znajdującym się przy ruinach Kościoła Farnego, który był jednym z pierwszych zabytków zniszczonych przez hitlerowców i dzwonie "Pamięć i Przestroga" - darze prezydenta Andrzeja Dudy dla wielunian oraz przed Pomnikiem Pamięci Ofiar 1 września 1939 r. upamiętniającym nalot bombowy na wieluński szpital pw. Wszystkich Świętych, na który 83 lata temu spadły pierwsze bomby.

Przed wojną Wieluń liczył ok. 16 tys. mieszkańców i był oddalony od granicy niemieckiej o 21 km.

1 września 1939 r. niemieckie samoloty zrzuciły na miasto 380 bomb o łącznej wadze 46 ton. Według różnych źródeł, w wyniku ataku Luftwaffe, mogło zginąć ok. 1200 osób. Atak trwał do godziny 14. W gruzach legło 75 proc. miejskiej zabudowy. W Wieluniu nie stacjonowały żadne jednostki Wojska Polskiego, nie było tam również stanowisk obrony przeciwlotniczej. Zdaniem historyków, miasto zbombardowano, by przetestować sprzęt i zastraszyć ludność cywilną.