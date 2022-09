5 listopada na Westerplatte odbyć ma się uroczysty pochówek zidentyfikowanych w ostatnich latach obrońców Westerplatte, a także szczątków majora Henryka Sucharskiego - dowiedział się reporter RMF FM. "Od przyszłego tygodnia zaczniemy rozsyłać informacje o tym, zaproszenia wstępne, aby potencjalni uczestnicy uroczystości zarezerwowali sobie tę datę" - poinformował dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, Grzegorz Berendt.

Uroczystości na Westerplatte / Fot. A. Sipajo /

5 listopada pochowane zostaną szczątki 8 żołnierzy. Będzie to siódemka odnalezionych w 2019 roku obrońców Westerplatte, a także dowódca obrony - major Henryk Sucharski.

Szczątki żołnierzy zostaną uroczyście pochowane na nowym cmentarzu wojskowym Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, realizowanym w ramach pierwszego etapu inwestycji budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

W czasie rocznicowych uroczystości na Westerplatte wręczono dziś notę identyfikacyjną starszego legionisty Zygmunta Zięby. On również zostanie pochowany na nowym cmentarzu wojskowym. Dokument wręczyli rodzinie obrońcy Westerplatte prezydent Andrzej Duda wraz z dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Grzegorzem Berendtem oraz prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Karolem Nawrockim.

Jak informuje Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w chwili ataku na Westerplatte 1 września 1939 roku starszy legionista Zygmunt Zięba był we wzmocnieniu placówki Prom, która w strukturze Westerplatte była przypisana do wartowni nr 1. Już w pierwszych godzinach walk został ranny w głowę. Rannego przeniesiono do wartowni nr 1, a następnie do zaimprowizowanej izby chorych w koszarach. Już następnego dnia koszary znalazły się pod silnym ostrzałem artyleryjskim i bombardowaniem lotniczym. W jego wyniku st. leg. Zygmunt Zięba został ponownie ciężko ranny i w niedługim czasie po tym zmarł. Jego ciało pochowano w leju po bombie przy koszarach, a już po zakończeniu walk przeniesiono do wspólnej mogiły przygotowanej dla poległych obrońców Westerplatte.