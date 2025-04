W sercu gdańskiego Wrzeszcza II Liceum Ogólnokształcące obchodzi swoje 80-lecie. Założona zaledwie kilkanaście dni po zakończeniu II wojny światowej, stała się symbolem odradzającego się życia edukacyjnego na Wybrzeżu. Dziś w murach szkoły spotkają się absolwenci.

/ fot. Piotr Wittman/gdansk.pl / Materiały prasowe

Pierwsza matura została napisana wyjątkowych okolicznościach we wrześniu 1945 roku, przeszła do historii jako pierwszy egzamin dojrzałości w powojennym Gdańsku.

Dzięki zrywowi takiemu wewnętrznemu grona profesorskiego i pedagogów udało się to uczynić we wrześniu. Myślę, że przygotowywali się na tajnych kompletach w trakcie wojny, bo tutaj się różne rzeczy udawało zorganizować w takich bardzo prowizorycznych i trudnych warunkach - mówi RMF FM Dorota Suchacz, dyrektorka II LO w Gdańsku. Patrząc z perspektywy czasu, to na pewno była matura, która była niezwykle ważnym momentem w życiu tych młodych ludzi wówczas i taka, która tak naprawdę dała podwaliny dla tożsamości szkoły przez kolejnych 80 lat - dodaje.

/ II LO Gdańsk / Archiwum prywatne

W tym czasie 15 abiturientów przystąpiło do matury, którą wszyscy zdali z wynikiem dobrym lub bardzo dobrym. Pierwszym uczniom i nauczycielom nie było łatwo. Przychodzili na zajęcia w mundurach wojskowych. Pierwszy rok szkolny rozpoczął się 4 września 1945 roku, kiedy to utworzono 22 klasy, w tym 15 klas gimnazjum i liceum oraz siedem klas semestralnych, tzw. ceesów, dla młodzieży opóźnionej w nauce z powodu wojny. W ławach szkolnych zasiadło wówczas 616 osób.

Szkoła wychowała pokolenia wybitnych absolwentów, w tym premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, wieloletniego przedstawiciela w Unii Europejskiej Jana Kozłowskiego, a także biskupa pomocniczego Piotra Przyborka. Całe mnóstwo niezwykle ważnych postaci dla kraju, ale także takiego życia lokalnego, bieżącego - dodaje pani dyrektor.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Dzisiejsze świętowanie rozpoczęła konferencja o przyszłości edukacji. W planach jest panel dyskusyjny z udziałem rodziców, nauczycieli, absolwentów i obecnych uczniów, który ma na celu zastanowienie się nad kierunkami rozwoju szkoły.

Będziemy zastanawiać się, na ile różnice między tym, co było, jest, a może być, powinno być dla nas ważne w kontekście myślenia o przyszłości - mówi Dorota Suchacz.

Później planowane jest spotkanie absolwentów, które ruszy o godzinie 16:00 w szkole. Oficjalny dzwonek, zaplanowany na godzinę 17:00, zainauguruje część oficjalną, podczas której profesor Daniluk wygłosi przemówienie o historii szkoły. Dalej w planach jest koncert uczniów.