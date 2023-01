W Lęborku został zatrzymany 50-latek podejrzewany o kradzież oleju napędowego z dwóch stacji paliw w Zachodniopomorskiem – w Koszalinie i Sławnie, oraz jednej w powiecie słupskim na Pomorzu. W aucie miał dziesięć 60-litrowych baniaków, w tym trzy wypełnione paliwem – podała lęborska policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zatrzymania 50-latka z powiatu puckiego doszło wczoraj, po godz. 15:00, w Lęborku w Pomorskiem. Policjanci, zostali wcześniej poinformowani przez dyżurnych jednostek policji, że w stronę Lęborka jedzie ford transit, którym porusza się mężczyzna podejrzewany o kradzież paliwa ze stacji benzynowych w Koszalinie i Sławnie (Zachodniopomorskie) oraz w powiecie słupskim (Pomorskie). Z każdej mężczyzna miał ukraść po ok. 60 l oleju napędowego.

Jak podała w komunikacie prasowym lęborska policja, podczas kontroli drogowej w aucie funkcjonariusze znaleźli dziesięć 60-litrowych baniaków, z czego trzy wypełnione olejem napędowym. Do samochodu były przytwierdzone tablice rejestracyjne z innego pojazdu. Z kolei za nimi znajdowały się jeszcze inne tablice, które 50-latek miał wykorzystać przy kradzieży paliwo w Sławnie, a dopiero za nimi te z właściwym numerem rejestracyjnym forda.



50-latek został zatrzymany. Za kradzież grozi mu kara do pięciu lat więzienia.



Policjanci zabezpieczyli forda do celów procesowych i zatrzymali mężczyźnie dowód rejestracyjny z powodu braku aktualnych badań technicznych.