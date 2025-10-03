Konieczność budowy nowego żaglowca szkoleniowego staje się coraz bardziej paląca. "Dar Młodzieży", duma polskiej floty szkoleniowej, służy już od ponad 40 lat. Tej zimy będzie przechodził kolejny remont klasowy. Rząd zapowiedział sfinansowanie nowej jednostki. "Nowy statek będzie w pewnym sensie połączeniem XIX i XXI wieku. Zachowa charakter żaglowca, napędzanego siłą rąk kadetów, ale wewnątrz znajdzie się nowoczesna nawigacja i wyposażenie techniczne, które ma służyć przez kolejne dziesięciolecia" - przyznaje w RMF FM Dariusz Jellonnek, Dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Uczelnia ponownie stawia na żaglowiec. Statek obsługiwany siłą ludzkich rąk, bo jak podkreślają, to właśnie na rejach młodzież uczy się prawdziwego rzemiosła.

Oni muszą mieć co robić. To nie jest tak, że siedzą na komórkach na pokładzie. Tylko właśnie praca zespołowa, stawianie żagli, robienie zwrotów, sprzątanie żagli to wychowuje przyszłe pokolenia polskich marynarzy - mówi RMF FM Dariusz Jellonnek, Dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Na pokładzie znajdzie się miejsce dla 120 młodych osób.

"Dar Młodzieży" od lat jest symbolem polskiej edukacji morskiej. Jednak jak podkreśla Dariusz Jellonnek, czas tej jednostki nieubłaganie dobiega końca. "Dar Młodzieży" ma już czterdzieści kilka lat. Tej zimy będzie przechodził kolejny remont klasowy, a sam remont generalny mógłby potrwać nawet kilka lat, a taka przerwa w szkoleniu byłaby poważnym ciosem dla polskiej edukacji morskiej.

Polska nie może sobie pozwolić nagle na taką wyrwę, że przez kilka lat nie będziemy mogli szkolić młodzieży na morzu. Po prostu cała certyfikacja nowych oficerów, nowych marynarzy, by gdzieś tam przepadła. Dlatego jest potrzebna ta nowa jednostka - dodaje.

Komfort i możliwości dla przyszłych marynarzy

Projekt nowego żaglowca już nabiera kształtów. Ma być podobny rozmiarami do "Daru Młodzieży", bo ta wielkość sprawdziła się przez dekady. Choć żaglowiec będzie nawiązywał do tradycji XIX-wiecznych jednostek, wyposażony zostanie w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Zmiany są nieuniknione - zarówno ze względu na nowe przepisy, jak i oczekiwania wobec komfortu i bezpieczeństwa.

Wyposażenie statku - zarówno systemy nawigacyjne, maszyny, jak i cała elektronika - będzie już z naszych czasów. Musimy pamiętać, że ta jednostka ma służyć przez kolejne kilkadziesiąt lat, dlatego zastosujemy w niej najnowocześniejsze rozwiązania techniczne - zaznacza dyrektor.

Nowa jednostka już zapewni dużo lepszy komfort życia marynarzy na statku, także to będzie na pewno dużym plusem. Także ci, którzy się przeniosą bezpośrednio z 'Daru Młodzieży' na nową jednostkę, to myślę, że będą bardzo zadowoleni - zapewnia dyrektor.

Kabiny będą wygodniejsze, sanitariaty dostępne na wyższym poziomie, a wyposażenie maszynowni - znacznie nowocześniejsze. Nowa jednostka już zapewni dużo lepszy komfort życia marynarzy na statku, tak że to będzie na pewno dużym plusem. Także ci, którzy się przeniosą bezpośrednio z ‘Daru Młodzieży’ na nową jednostkę, to myślę, że będą bardzo zadowoleni" - przewiduje Jelonek.

Kolejny "Dar"?

Nowy żaglowiec to nie tylko kwestia technologii, ale także tradycji i symboliki. Wybór nazwy dla jednostki ma być wydarzeniem ogólnonarodowym.

Słyszałem wypowiedź premiera, który zasugerował, że dobrze by było, gdyby to Polacy zdecydowali o nazwie nowej jednostki, włączając całe społeczeństwo w ten wybór - mówi dyrektor. Historia polskich żaglowców szkolnych to nie tylko "Dar Pomorza" czy "Dar Młodzieży", ale także "Lwów".

Przyszłość "Daru Młodzieży"

Co stanie się z legendarnym żaglowcem po zakończeniu jego służby szkoleniowej? Dar Młodzieży na pewno będzie mógł pływać jeszcze przez pięć lat. Co dalej - to już zależy od potrzeb uczelni. Być może będzie miejsce na dwa statki szkolne, a może pojawi się pomysł, żeby jednostkę przebudować i zmienić jej przeznaczenie, na przykład na statek-muzeum - zastanawia się dyrektor. Na razie jednak cała uwaga skupia się na nowej jednostce i zapewnieniu ciągłości szkolenia morskiego.