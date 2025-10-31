Przy trójmiejskich nekropoliach najpoważniejsze zmiany w ruchu będą wprowadzone w sobotę. Już dziś wzmożony jest ruch przy największych cmentarzach. W Sopocie ul. Malczewskiego już jest jednokierunkowa, zmiany są również przy gdyńskich cmentarzach. Na ulice wyjadą dodatkowe autobusy i trolejbusy komunikacji miejskiej, a niektóre ulice będą wyłączone z ruchu. Urzędnicy apelują, aby w ten weekend kierowcy nie jeździli „na pamięć”.

Jak co roku, urzędnicy i policjanci zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej. W wielu miejscach to właśnie autobusy i trolejbusy będą traktowane priorytetowo.

W sobotę, 1 listopada uruchomione zostaną specjalne linie autobusowe oznaczone literą "C", m.in. C10, C27 i C80, łączące główne dzielnice z cmentarzami. Zwiększymy częstotliwość kursów na sześciu liniach tramwajowych i dwunastu autobusowych - podkreśla Łukasz Kłos, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Warto dokładnie sprawdzić rozkłady jazdy na ztm.gda.pl i zkmgdynia.pl.

W okolicach nekropolii zaplanowane specjalne cykle sygnalizacji świetlnej, które mają zwiększyć bezpieczeństwo i przepustowość na kluczowych odcinkach. W Gdańsku rozstawione będą elektroniczne tablice, na których będą wyświetlane najważniejsze komunikaty.

Służby apelują, aby korzystać nie tylko z bram głównych, ale - jeżeli takie są - także z wejść bocznych. To pozwoli uniknięcia tłoku na tak zwanych ciągach komunikacyjnych cmentarzy.

Cmentarz Łostowicki

Największy, 50 hektarowy, cmentarz w Gdańsku. Jego powierzchnia jest większa niż pozostałe 8 nekropolii razem wziętych. Już zamknięta została tak zwana droga techniczna wzdłuż przycmentarnych punktów handlowych.

W sobotę ul. Łostowicka zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego. Wyjątek stanowić będą pojazdy komunikacji miejskiej, taksówki, samochody przewożące osoby z niepełnosprawnościami oraz mieszkańcy i przedsiębiorcy posiadający odpowiednie identyfikatory.

Dla komunikacji miejskiej przewidziano ruch dwukierunkowy, natomiast dla pozostałych uprawnionych - jednokierunkowy od ul. Kartuskiej do al. Armii Krajowej.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością przygotowano przy bocznej bramie cmentarza, poniżej bramy głównej. To około 200 miejsc postojowych. Taksówki będą mogły zatrzymywać się na prawym pasie jezdni ul. Łostowickiej, na jezdni prowadzącej w kierunku al. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking.

Ogólnodostępne miejsca parkingowe przygotowano w trzech lokalizacjach:

na prawym pasie ruchu ul. Nowolipie, od ul. Szuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską,

przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego,

za wiaduktem na lewym pasie ul. Cedrowej, która 1 listopada będzie jednokierunkowa w kierunku do ul. Kartuskiej.

Cmentarz Srebrzysko

Cmentarz Centralny Srebrzysko to drugi co do wielkości cmentarz Gdańska. Znajduje się on zaraz obok ważnych tras przelotowych.

W okolice samego cmentarza dojechać będzie można jedną z jezdni al. Żołnierzy Wyklętych. Poruszać będzie się nią można jedynie w stronę ulicy Potokowej. Druga jezdnia, w kierunku Zaspy, zostanie przeznaczona wyłącznie dla autobusów, taksówek czy innych uprawnionych osób. Ruch nią będzie odbywać się w obie strony.

Siłą rzeczy dla większości pojazdów niemożliwy będzie zjazd al. Żołnierzy Wyklętych z Ronda de la Salle’a w kierunku centrum. Objazd wyznaczony został przez Morenę: ulicami Potokową, Rakoczego i dalej przez Jaśkową Dolinę do al. Grunwaldzkiej.

Przygotowano 14 wejść bocznych.

W sobotę i niedzielę na ul. Słowackiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Chrzanowskiego - na odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego. Tego dnia wprowadzony zostanie również jeden kierunek ruchu na ul. Srebrniki na odcinku od wjazdu na teren osiedla mieszkaniowego do wiaduktu PKM.

Cmentarze w Sopocie

Oba sopockie cmentarze - komunalny i katolicki - leżą przy ulicy Malczewskiego. W Sopocie zmiany w ruchu zostały wprowadzone już dziś. od Alei Niepodległości do ul. Kolberga obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy.

Na odcinku ul. Malczewskiego od ul. Chodowieckiego do wysokości kościoła wprowadzony zostanie buspas na prawym pasie.

Jednokierunkowe będą także ul. Księżycowa, Okrężna i Słoneczna. Tam będzie można szukać miejsc do parkowania.





Cmentarz Witomiński

Od dziś do niedzieli jednokierunkowy ruch będzie obowiązywał na ul. Witomińskiej. Od skrzyżowania z ulicami Zielną i Bursztynową pojedziemy nią tylko w kierunku centrum.

Z kolei od strony ul. Warszawskiej na ul. Witomińską będą mogły wjechać tylko autobusy, pojazdy służb i rowery. Wszystkie inne samochody dojadą w okolice cmentarza tylko od strony ul. Kieleckiej. Z kolei na ul. Kieleckiej zostaną wprowadzone dwa pasy ruchu w kierunku ul. Witomińskiej.

Ogólnodostępne miejsca do parkowanie przygotowano - podobnie jak w poprzednich latach - na pasie ruchu ul. Witomińskiej pomiędzy ul. Zielną a główną bramą cmentarza. Na końcu tego odcinka wyznaczono też tymczasowy postój taksówek.

Parking przy cmentarzu będzie w całości przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami. Na odcinku ul. Witomińskiej pomiędzy główną bramą cmentarza, a ul. Warszawską będzie obowiązywać zakaz zatrzymywania się.

Cmentarz Oliwski

Dojazd do cmentarza prowadzić będzie ul. Opacką - 1 listopada będzie ona jednokierunkowa od al. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowa od ul. Spacerowej. Na ul. Czyżewskiego obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu w stronę Sopotu.

Parkowanie:

ul. Cystersów - ok. 40 miejsc,

plac u zbiegu ul. Tatrzańskiej i Czyżewskiego - ok. 40 miejsc,

prawa strona ul. Czyżewskiego za bramą cmentarza - ok. 200 miejsc.

Na ul. Opackiej i Czyżewskiego obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się poza wyznaczonymi miejscami.

Wejście na cmentarz możliwe będzie przez bramę główną przy ul. Opackiej oraz siedem wejść bocznych - cztery od ul. Czyżewskiego i trzy od strony siedziby telewizji.

Cmentarz Salvator Nowy

Dojazd do cmentarza na Chełmie odbywać się będzie jednokierunkową ul. Stoczniowców w kierunku ul. Hirszfelda. Objazd w przeciwnym kierunku poprowadzony będzie ulicami: Odrzańską, Worcella i Cienistą.

Cmentarz Garnizonowy

Ruch na ul. Dąbrowskiego będzie dwukierunkowy, jednak po obu stronach obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Parkowanie możliwe będzie na terenie Placu Zebrań Ludowych. Postój taxi wyznaczono przy ul. 3 Maja poniżej Dworca PKS. Od 25 października obowiązuje zakaz zatrzymywania się na ul. Dąbrowskiego oraz ul. 3 Maja.

Cmentarz św. Franciszka

Dojazd do Cmentarza Św. Franciszka na Siedlcach możliwy będzie od ul. Kartuskiej, od ul. Nowolipie do ul. Zielony Stok. Miejsca postojowe dla odwiedzających tę nekropolię wyznaczono na jezdni ul. Nowolipie, w relacji Schuberta - Kartuska.

Cmentarz św. Ignacego

Do Cmentarza Św. Ignacego na Oruni dojechać będzie można jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha przez most (na wysokości posesji nr 37). Wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Cienistej). Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej do mostu będzie wyłączony z ruchu. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jednokierunkowym odcinku wzdłuż ul. Brzegi (ok. 80 miejsc parkingowych). Ul. Stoczniowców będzie jednokierunkowa.

Cmentarz św. Jadwigi

Dojazd w rejon Cmentarza Św. Jadwigi w Nowym Porcie możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ul. Ks. Góreckiego zostanie wyłączona z ruchu ogólnego z wyjątkiem taxi z wjazdem od strony ul. Marynarki Polskiej przy Morskim Domu Kultury. Miejsca postojowe wyznaczone będą na parkingu Morskiego Domu Kultury.

Cmentarz komunalny przy ul. Spokojnej

Po obu stronach ul. Spokojnej obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się. Wyjeżdżając z ul. Spokojnej w ul. Wielkopolską będzie można skręcić tylko w prawo.

Dostępne będą miejsca parkingowe usytuowane za drogą dojazdową do cmentarza.

Cmentarz Marynarki Wojennej

Obowiązuje ruch jednokierunkowy na ulicach Miegonia i Muchowskiego. Przejazd będzie możliwy wyłącznie od ul. Dickmana w stronę do ul. Arciszewskich.

Cmentarz komunalny w Kosakowie

Zmiany w organizacji ruchu wokół tego cmentarza obowiązują jedynie 1 listopada. Ruch ulicą Rzemieślniczą odbywać się tylko w jednym kierunku.