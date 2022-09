Gdynia, Gdańsk, Zielona Góra i Tychy. Tak wygląda czołówka polskich miast, w których są najszczęśliwsi mieszkańcy. Takie wnioski płyną z badania serwisu Otodom. Na pytania o poczucie szczęścia odpowiedziało prawie 35 tysięcy respondentów.

Gdynia na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Okazuje się, że poczucie szczęścia w miastach zwiększają zieleń, dobra komunikacja i bliskość sklepów. Więcej niż połowa Polaków jest szczęśliwa w swoich miastach. Jednak aż 20,9 proc. nie ocenia dobrze poziomu szczęścia w swoim mieście. Co wpływa na nasze subiektywne poczucie szczęścia w miastach? 29 proc. mieszkańców polskich miast wskazuje, że o ich subiektywnym poczuciu szczęścia decyduje łatwy i szybki dostęp do sklepów. Polacy doceniają też miasta, które dają dostęp do natury (21,7 proc.), są dobrze skomunikowane (23,9 proc.) i z wieloma opcjami rozrywki i relaksu (21,1 proc.), a także bezpieczne (21,7 proc.).

Pieniądze na drodze do szczęścia

Mieszkańcy miast narzekają na zły stan środowiska, w tym na utrudniony dostęp do terenów zielonych, poziom hałasu ulicznego i czystość powietrza (23.9 proc.), ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej (22,2 proc.) oraz nieefektywną komunikację miejską i problemy z dojazdami (22 proc.). 36 proc. ankietowanych wskazało, że wysokie koszty utrzymania w mieście są dla nich największą przeszkodą do odczuwania szczęścia. Szukam miejsc, gdzie jest przestrzeń, takich jak parki. Tutaj jest przyjemnie, można się wyciszyć, nawet, gdy idzie się do pracy. Jest też więcej ciszy, nawet w śródmieściu. Wielu naszych znajomych próbuje wygłuszyć okna mieszkając w centrum Warszawy, by mieć więcej spokoju - przyznają w rozmowie z naszym reporterem mieszkańcy stolicy. Warszawa zajęła w tym rankingu 13. miejsce, razem z Toruniem, Słupskiem i Dąbrową Górniczą. TU ZNAJDZIESZ RAPORT NA SZCZĘŚLIWYCH MIAST: https://www.otodom.pl/wiadomosci/raporty/miasto-dobre-do-zycia MIASTA O NAJWYŻSZYM POCZUCIU SZCZĘŚCIA (w skali 1 - zupełnie nieszczęśliwy; 5 - maksymalnie szczęśliwy)

1. Gdynia (4,03)

2. Gdańsk (3,96)

3. Zielona Góra (3,95)

4. Tychy (3,91)

5. Bielsko-Biała (3,85)

6. Szczecin (3,82)

7. Rzeszów (3,76)

8. Katowice (3,75)

9. Poznań (3,73)

10. Kraków (3,69)

MIASTA O NAJNIŻSZYM POCZUCIU SZCZĘŚCIA: