Jak mówiła sędzia, na nożu stwierdzono ślady DNA Pawła Adamowicza i Stefana Wilmonta. Podkreśliła, że Stefan Wilmont działał całkowicie sam. Nikt mu nie pomagał, nikt nie zlecił zabójstwa. Wszelkie doniesienia medialne na ten temat są nieprawdziwe.

Sąd opisywał ciosy zadane Adamowiczowi, triumfalny chód sprawcy po scenie, odebranie mikrofonu konferansjerowi i jego przekaz wygłoszony ze sceny. Nóż wypadł na scenę podczas obezwładniania napastnika. Potem został z tej sceny zrzucony. Nóż miał 27 cm długości, ostrze 14,5 cm.

Obrona chciała umorzenia postępowania

W poniedziałek przed Sądem Okręgowym strony procesu - prokuratura, oskarżyciele posiłkowi i ich pełnomocnicy, a także obrońca oskarżonego i sam Stefan Wilmont - wygłosili mowy końcowe, wnosząc do sądu o wydanie wyroku.

Prokuratura, poparta przez pełnomocników bliskich Pawła Adamowicza oraz pełnomocnika konferansjera koncertu WOŚP, który także jest pokrzywdzonym w tej sprawie, wniosła o karę dożywotniego więzienia.

Obrońca Wilmonta chciał umorzenia postępowania z uwagi na niepoczytalność oskarżonego. Wskazywała na to jedna z trzech opinii psychiatrycznych zgromadzonych w materiale dowodowym. Gdyby sąd uznał jednak, że Wilmont miał ograniczoną poczytalność i co za tym idzie, może odpowiadać karnie za zabójstwo, adwokat wnosił o wymierzenie mu kary 15 lat więzienia.

Z dwóch spośród trzech opinii biegłych zgromadzonych w tej sprawie wynika, że Wilmont ma zaburzenia osobowości, ale nie jest chory psychicznie. Według specjalistów, zaburzenia te narastały od dzieciństwa i spotęgowane zostały przez izolację w więzieniu i wmówione sobie poczucie krzywdy.

Jak wynika z opinii przedstawionych podczas procesu Wilmont wierzy, że skoro nie miał broni palnej, gdy wcześniej napadał na banki (w rzeczywistości była to broń alarmowa), to napady, których dokonał nie były napadami z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Kolokwialnie mówiąc: napadami z bronią w ręku. Wilmont nie powinien więc - w jego mniemaniu - trafić do więzienia na wiele lat, a dostać łagodniejszy wyrok.

Zabójstwo Pawła Adamowicza

13 stycznia 2019 roku wieczorem 27-letni Wilmont podczas gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wtargnął na scenę i zaatakował nożem prezydenta Pawła Adamowicza. Prezydent zmarł następnego dnia.

Na nagraniach pokazujących zdarzenie widać jak napastnik przebiega przez scenę, podbiega do prezydenta Gdańska i uderza go nożem. Później, chodząc po scenie, podnosi w górę ręce w geście zwycięstwa.

Halo, halo. Nazywam się Stefan Wilmont, siedziałem niewinnie w więzieniu, Platforma Obywatelska mnie torturowała, dlatego właśnie zginął Adamowicz - krzyczał ze sceny, zanim został obezwładniony.

Miesiąc przed atakiem na Adamowicza mężczyzna wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał karę 5,5 roku pozbawienia wolności za rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Mężczyzna wtargnął do czterech placówek bankowych. Zrabowane przez niego kwoty nie były wysokie: od 2,5 tys. do 6,8 tys. zł. Pieniądze te mężczyzna wydawał - jak sam mówił, "na taksówki, jedzenie i kasyno".

W grudniu 2021 r., po trwającym prawie trzy lata śledztwie, prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Wilmontowi. W toku śledztwa przesłuchano ponad 400 świadków, w tym współosadzonych i personel zakładów karnych, w których oskarżony odbywał karę pozbawienia wolności oraz członków jego rodziny między innymi na okoliczność planowania przez niego popełnienia czynu oraz motywacji.