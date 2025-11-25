Mieszkańcy Gdyni otrzymali alert RCB na temat wody kranowej. W kilku dzielnicach Gdyni "kranówka" jest zdatna do spożycia tylko po co najmniej dwuminutowym przegotowaniu, co ma związek z wykryciem bakterii grupy coli w próbkach z części sieci wodociągowej.
- Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Chylonia, Cisowa i Pustki Cisowskie-Demptowo - to dzielnice Gdyni (woj. pomorskie), w których woda jest zdatna do spożycia tylko po przegotowaniu, ostrzegło we wtorek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).
Jednocześnie odbiorcy na terenie miasta otrzymali również alert od RCB w tej sprawie.