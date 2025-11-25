Sanepid poinformował w poniedziałek, że w próbkach wody z tych części Gdyńskiego Systemu Wodociągowego wykryto bakterie grupy coli. Niemniej, w badaniach nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych, takich jak Escherichia coli czy enterokoki.

We wtorek na ulice Gdyni wyjechały trzy beczkowozy.

Wodę należy gotować przez co najmniej dwie minuty

W dzielnicach objętych ograniczeniem woda nie nadaje się do bezpośredniego spożycia, trzeba ją najpierw przegotować. Zalecenie obejmuje nie tylko wodę do picia, ale również tę używaną do przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia zębów i naczyń, a także podczas kąpieli noworodków oraz niemowląt.

Jak podał sanepid, wodę należy gotować przez co najmniej dwie minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda nieprzegotowana może służyć jedynie do celów sanitarnych, np. spłukania toalety.

Trwa płukanie i dezynfekcja gdyńskich wodociągów. Sytuacja ma wrócić do normy w ciągu najbliższych kilku dni.

Duży problem w okolicznych miejscowościach

W części miejscowości niedaleko Gdyni: Mosty, Mechelinki oraz Kosakowo wykryto obecność bakterii E. coli w wodociągu.

W związku z tym mieszkańcy tych terenów nie mogą korzystać z wody z kranu - nadaje się ona wyłącznie do spłukiwania toalet.

Woda w ogóle nie powinna być używana do picia, gotowania ani mycia.

Wczoraj rozpoczęto proces chlorowania sieci wodociągowej. Dziś i jutro pobierane są próbki wody, które mają pozwolić na ocenę skuteczności dezynfekcji.

Pełne wyniki badań mają być znane za trzy dni. Do tego czasu obowiązują ograniczenia w korzystaniu z wody.

