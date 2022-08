Kolejny niewybuch nad polskim morzem. Zamknięta jest plaża w Ustce. Wcześniej znaleziono dwa niewybuchy na plaży w Kołobrzegu.

Niewybuch na plaży w Ustce / Gorąca Linia RMF FM

Po godzinie 12 policjanci z Ustki otrzymali informację o znalezieniu przedmiotu przypominającego niewybuch na plaży zachodniej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób wypoczywających w rejonie nadmorskim wyznaczono strefę zamkniętą - mówi st. sierż. Amadeusz Galus z policji w Słupsku.

Przedmiot znalazł jeden z plażowiczów.

Obok były moje dzieci oraz inne kapiące się w pobliżu. Powiem szczerze, że w pierwszej chwili myślałem, że to butelka do momentu, aż to podniosłem do góry. Wtedy już nie miałem za wiele czasu na zastanawianie się, co z tym zrobić. Po prostu, jak już miałem to na rękach, to odniosłem to w miejsce jak najdalej od plażowiczów - relacjonuje mężczyzna.

Na plaży trwa akcja służb. Wciąż nie potwierdzono tego, czym dokładnie jest znaleziony przedmiot. Policja apeluje o niezbliżanie się do miejsca prowadzonych działań.

Również we wtorek, przed południem, znaleziono dwa niewybuchy na plaży zachodniej w Kołobrzegu.

Autor: Stanisław Pawłowski / Paweł Kmiecik