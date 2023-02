2 miliony złotych na zakup sprzętu trafi do druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych na Pomorzu. Ruszyła kolejna edycja programu "Florek", znanego w innych regionach Polski jako "Mały strażak". Od dziś do 31 marca można składać wnioski o dofinansowanie, to maksymalnie 25 tysięcy dla jednej jednostki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock W Pomorskiem jest blisko 600 jednostek OSP. Środki na zakup sprzętu pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mamy coraz więcej gwałtownych zjawisk pogodowych: huragany i nawałnice oraz pożary, wywołane np. suszą. Straż pożarna jest na pierwszej linii i wyrasta na służbę, która będzie bardzo mocno zaangażowana w ochronę środowiska - mówił Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W ramach programu "Florek" jednostki OSP mogą starać się o dotacje na zakup hełmów, ubrań, butów i drobnego sprzętu: prądownic i węży. Ten drobny sprzęt, jest niezwykle potrzebny, do skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych - podkreśla pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Piotr Socha. Przypomniał, że w ubiegłym roku strażacy z PSP i OSP na terenie Pomorza brali udział w 36 tys. zdarzeń. Nabór wniosków potrwa do końca marca. Rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec maja, a lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania zostanie opublikowana na początku czerwca. Pieniądze na ten cel będą pochodziły ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) oraz udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych". Wojewoda pomorski Dariusz Drelich poinformował, że od 2016 roku jednostki OSP na Pomorzu otrzymały 154 nowe samochody, a wartość tych pojazdów przekroczyła 125 mln zł. Jednostki dodatkowo wyposażane są w profesjonalny i niezawodny sprzęt, z programów rządowych finansowane są remonty, rozbudowa i budowa nowoczesnych remiz, druhowie za wieloletnią służbę otrzymują dodatek do emerytury, dotacje dostają też młodzieżowe drużyny strażackie - podsumował wojewoda. Opracowanie: Małgorzata Wosion