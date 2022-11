Przedświąteczną zbiórkę książek organizuje Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. Mają one umilić pobyt w szpitalom chorym na nowotwory pacjentkom. Szpital ma też propozycję, aby do podarowanych książek wpisać osobistą dedykację.

Szpital prosi o przekazywanie książek jedynie w dobrym stanie, dla dorosłych czytelników. / Zachodniopomorskie Centrum Onkologii /

Wspólnie z portalem szczecinczyta.pl Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ogłasza świąteczną zbiórkę książek dla pacjentów tej placówki. Dodatkowym darem może być osobista dedykacja darczyńcy, dla tych, którzy Boże Narodzenie będą musieli spędzić w szpitalnych salach.

- W każdym oddziale Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i na korytarzach w poczekalniach przy poradniach mamy miejsce na księgozbiór. Regularnie uzupełniamy półki, bo książki cieszą się ogromnym zainteresowaniem naszych pacjentów, co wiąże się z nieustannym poszukiwaniem nowych tytułów. W czasie świąteczno-noworocznym szczególnie zależy nam na tym, by pacjenci, którzy nie mogą przerwać terapii i wrócić do swoich domów, również poczuli magię świąt i życzliwość płynącą od nieznanych im osób. Liczymy na otwarte serca szczecinian, gotowość do dzielenia się literaturą i dobrym słowem - mówi Adrian Sikorski, dyrektor ZCO.

Do świątecznej zbiórki książek dla pacjentów onkologicznych dołączyły dwie szczecińskie księgarnie: księgarnia Mandala i księgarnio-kawiarnia Pocztowa 19 - Kamienica w Lesie. To tam można przynosić książki dla pacjentów:

Szpital prosi o przekazywanie książek jedynie w dobrym stanie, dla dorosłych czytelników. Szczególnie mile widziane będą powieści, które sprawią, że pacjenci przeniosą się do innego świata i choć na chwilę pomogą zapomnieć o chorobie.

Zbiórka książek w księgarniach potrwa do 19 grudnia 2022 r.