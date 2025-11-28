W sobotę, 29 listopada, w szczecińskim Dąbiu przeprowadzona zostanie akcja usunięcia pocisku rakietowego z czasów II wojny światowej. W związku z operacją konieczna będzie ewakuacja mieszkańców budynków z kilkunastu ulic oraz wprowadzenie czasowego zakazu przebywania na otwartej przestrzeni.

Pocisk rakietowy z czasów II wojny światowej, który został znaleziony przy ul. Pomorskiej w Szczecinie/Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W sobotę rano saperzy usuną pocisk rakietowy z czasów II wojny światowej, który został znaleziony przy ul. Pomorskiej w Dąbiu w Szczecinie.

Akcja rozpocznie się o godzinie 7:00 i wiąże się z koniecznością ewakuacji mieszkańców wybranych budynków na ulicach: Emilii Gierczak, Glazurowej, Goleniowskiej, Komfortowej, Koszarowej, Pomorskiej, Portowej, Puckiej oraz Racławickiej.

Dla ewakuowanych osób podstawione zostaną autobusy na przystanku „Plac Słowiański” o godzinie 6:50.

O godzinie 8:00 pojazdy odjadą do wyznaczonej strefy bezpiecznej na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 71 przy ul. Bośniackiej 7.



Zakaz przebywania na otwartej przestrzeni

Ze względu na potencjalne zagrożenie wprowadzony zostanie zakaz przebywania na otwartej przestrzeni na wybranych ulicach Dąbia od godziny 8:00 do czasu odwołania.

Zakaz obejmuje m.in. ulice: Jesienną, Gryfińską, Lotniczą, Klombową, Pokładową, Żaglową, Al. Przyjaciół, Jeziorną, Szybowcową, Rumuńską, Kostrzyńską, Elbląską, Narzędziową, Miłą, Potok oraz Letnią.

O zakończeniu zakazu mieszkańcy zostaną poinformowani przez komunikaty nadawane z radiowozów policji i straży miejskiej oraz przez syrenę alarmową przy ul. Pomorskiej.