12 traktorów zaparkowano na Wałach Chrobrego w Szczecinie, przed gmachem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rolnicy przyjechali protestować przeciwko zapisom Zielonego Ładu i importowi produktów rolnych spoza UE. Są utrudnienia dla kierowców w okolicy Wałów Chrobrego - relacjonuje reporterka RMF FM.

Protest rolników w Szczecinie / PAP



Protestujący na Wałach Chrobrego planują zostać maksymalnie do piątku.

Dlaczego protestują?

O powód protestów pytała reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska

To tyko taka skromna blokada, przypomnienie, że nasze sprawy nie zostały załatwione - mówił jeden z nich.

Chcemy pokazać wszystkim, że jest nam źle, że ten cały Zielony Ład nie jest czymś dobrym. My rolnicy jako pierwsi upadniemy, ale jeżeli my upadniemy, za nami pójdzie cała reszta - dodał drugi.

Trzeba blokować, podjeżdżać pod urzędy, do polityków, im utrudnić życie, pokazać, że coś jest nie tak - mówił kolejny z rolników.

Przeciwko Zielonemu Ładowi

Traktory przed gmachem urzędu wojewódzkiego w Szczecinie to kolejna odsłona protestu zachodniopomorskich rolników przeciwko zapisom Zielonego Ładu i importowi produktów rolnych spoza UE. Ciągniki będą na Wałach Chrobrego maksymalnie przez dwa dni. Zgoda na zgromadzenie obowiązuje do piątku do godz. 16.00.

Protest rozpoczął się z opóźnieniem i małą liczbą uczestników. Na zbiórkę w Pyrzycach przejechało tylko kilka ciągników, ale w drodze do Szczecina dołączyły kolejne pojazdy. Przed urząd po godz. 12.30 zajechało kilka oflagowanych samochodów i 12 traktorów. Na pierwszym widnieje tablica z hasłem "Głód poczujesz, rolnika uszanujesz".

Spotkanie z wicewojewodą

Do zgromadzonych wyszedł wicewojewoda Bartosz Brożyński. Zaprosił ich delegację na rozmowy za zamkniętymi drzwiami. Służby prasowe urzędu poinformowały, że wojewoda Adam Rudawski, który miał spotkać się z rolnikami, jest na urlopie. Organizatorzy protestu zapowiedzieli, że traktory pozostaną na Wałach Chrobrego co najmniej do popołudnia w czwartek, kiedy to z rolnikami ma spotkać się poseł PSL Jarosław Rzepa.

Protestujący pytani o formę i cel protestu tłumaczyli, że czekają na rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem, domagają się rezygnacji z polityki Zielonego Ładu, ale zrezygnowali z ostrych form demonstracji, jak blokowanie S3, bo nie chcą utrudniać życia kierowcom i mieszkańcom.

Blokady S3 w woj. zachodniopomorskim odbywały się 10 maja, 25 kwietnia i od 9 lutego do 19 kwietnia.