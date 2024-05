"Zostaliście – drodzy rolnicy, mieszkańcy wsi – wielokrotnie oszukani przez faryzeuszy z PiS-u (…). Wprowadzili was w błąd, choćby w sprawie Zielonego Ładu" - mówił na posiedzeniu Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego wicepremier i szef tej partii Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, Prawo i Sprawiedliwość pozostawiło po sobie "stajnię Augiasza" zarówno w ministerstwach, jak i przestrzeni gospodarczej.

Władysław Kosiniak-Kamysz / Marcin Obara / PAP

Jeżeli wojna toczy się tuż przy twoich granicach, jeżeli wojna oddziałuje na nasze społeczeństwa, jeżeli mamy miliony uchodźców w Polsce, jeżeli każdego dnia musimy i chcemy udzielać pomocy humanitarnej, również militarnej, to znaczy, że musimy robić wszystko, żeby zadbać o bezpieczeństwo - zaznaczył na posiedzeniu Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

Odnosząc się do wyborów europejskich, lider PSL-u powiedział, że są one "dla nas najtrudniejsze" ze względu na to, że Polacy są już zmęczeni wyborami. Stwierdził, że nie można odpuścić tych wyborów.

"Zostaliście wielokrotnie oszukani"

Szef PSL zwrócił się także do rolników. Zostaliście - drodzy rolnicy, mieszkańcy wsi - wielokrotnie oszukani przez faryzeuszy z PiS-u (...). Wprowadzili was w błąd, choćby w sprawie Zielonego Ładu - ocenił wicepremier. Przywołał w tym kontekście słowa komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego sprzed 3 lat.

Wicepremier stwierdził, że w czasach rządów PiS nie rozmawiano z rolnikami, a dziś dialog z nimi skutecznie prowadzi minister rolnictwa Czesław Siekierski.

Niektórzy mówią, że to nie jest wystrzałowy minister. Ale kto miałby tyle cierpliwości, uczciwości, staranności, żeby siedzieć od świtu do nocy, tłumaczyć, rozwiązywać problemy, przekonywać, zdobyć 2 mld złotych na dopłaty do zboża, uspokoić sytuację, rozmawiać z każdym, nawet z tym co się podszywa pod rolnika - wyliczał prezes PSL-u.

"Potrzebujemy ofensywy na wsi"

Kosiniak-Kamysz mówił też, że jego partia sprząta "stajnię Augiasza" pozostawioną przez PiS w ministerstwach i gospodarce. Rozwalili funkcjonowanie państwa polskiego w zakresie bezpieczeństwa. Widzimy, co się wydarzyło kilka dni temu na Białorusi. Ich ulubieniec trafił tam pod osłonę reżimu Łukaszenki - zauważył prezes PSL. Nawiązał w ten sposób do sprawy byłego sędziego Tomasza Szmydta.

Potrzebujemy ofensywy na wsi. PSL nie może przespać tych dni - apelował Kosiniak-Kamysz. Żeby prawdziwi rolnicy, którzy naprawdę gospodarują, mogli na nas zagłosować - zaznaczył.

Lider ludowców zadeklarował, że jest zwolennikiem wprowadzenia programu "Aktywny rolnik", przewidującego wprowadzenie wyższych dopłat dla najaktywniejszych na rynku rolników. Zapowiedział też działania na rzecz zmian w Zielonym Ładzie i "wyrzucenia rzeczy niepotrzebnych do wielkiego kosza".